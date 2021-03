Ligue 1 (J30) : Franck Haise veut mettre fin aux cadeaux défensifs

Franck Haise a de nouveau mis le sujet sur la table avec ses joueurs cette semaine. Sans pour autant les accabler. L'entraîneur sang et or a conscience que son équipe prend beaucoup de risques sur le terrain et qu'il est parfois difficile de garder équilibre et lucidité au moment de défendre. Mais il attend tout de même une réaction collective dans ce secteur de jeu à la Meinau. Entretien.

On imagine que vous êtes revenus avec vos joueurs sur les erreurs commises face à Metz?

_"J_e suis avec eux, je soutiens les joueurs qui composent le groupe par rapport à ce qu'ils font depuis le début et même ceux qui font parfois un peu plus d'erreurs. Je les soutiens parce que je veux une équipe qui prend l'initiative, mais ils doivent entendre et ils doivent faire en sorte de trouver ce bon équilibre, ce juste équilibre. En tout cas, je sais que le message est passé et je sais que le message a été entendu."

Est-ce parfois liés à des problèmes de communication?

"Je préconise que tout le monde soit un leader dans sa zone. Tous les joueurs doivent travailler dans ce sens. Pour certains, c'est naturel et pour d'autres, il faut un peu se forcer. La communication peur permettre de résoudre pas mal de problèmes.

Face à Strasbourg il va falloir une nouvelle fois être cohérent dans l'organisation?

C'est une équipe qui est toujours très intelligente dans son organisation et notamment son organisation défensive, qui arrive à poser beaucoup de problèmes aux adversaires. Mais c'est à nous de continuer sur notre lancée. C'est à dire de réussir à être toujours difficile à lire pour l'adversaire et d'avoir plus d'une corde à notre arc dans notre animation offensive parce qu'ils ont beaucoup de répondant.