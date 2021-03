Ligue 1 (J30) - Largement dernier, comment le DFCO s'est-il retrouvé dans cette situation ?

Le DFCO reçoit Reims, dimanche 21 mars 2021, pour la 30e journée de Ligue 1. Dijon est dernier et voit chaque semaine la descente en Ligue 2 se rapprocher inexorablement. Comment les "Rouges" se sont-ils retrouvés dans une situation si délicate ?

Le DFCO a mal négocié des matchs clés contre des concurrents directs, comme Lorient et Nîmes

Le DFCO vit une saison très compliquée, c'est un euphémisme. Avant la réception du Stade de Reims, dimanche 21 mars 2021, pour la 30e journée de Ligue 1, les "Rouges" sont derniers du championnat, à 12 longueurs de Nantes, 18e et barragiste. Dijon reste sur une série terrible de neuf défaites consécutives, la dernière en date face à Bordeaux (3-1). Comment en est-on arrivé là ?

Un faux départ

Le DFCO ne s'est pas facilité la vie cette saison avec un très mauvais départ. Aucune victoire sur les onze premiers matchs, jusqu'au succès 3-1 à Nice. La victoire juste avant la trêve à Nîmes (3-1) laissait présager une année 2021 plus heureuse. Alors en position de barragiste (18e), Dijon était d'ailleurs resté invaincu sur ses trois premières sorties de l'année, contre Reims, Strasbourg et Marseille.

Lorient, le tournant

La saison dijonnaise a basculé contre le FC Lorient, dans les arrêts de jeu, le 27 janvier. Alors que Dijon est devant au score à la pause, les Rouges s'inclinent en toute fin de match (3-2) contre les Merlus, concurrent direct pour le maintien. Le début de la fin. Lorient est relancé. Depuis ce match, le DFCO reste sur une série de neuf défaites consécutives - dix en comptant l'élimination en Coupe de France. Parmi ces rencontres, une autre confrontation directe a été mal négociée, lorsque Dijon s'est incliné face à un adversaire direct, Nîmes.

Des difficultés dans le jeu

Dans le jeu, le DFCO n'y arrive pas et présente les symptômes d'une équipe qui doute, en mal de confiance. Les joueurs ont du mal à se trouver, à prendre des initiatives, à jouer instinctivement. Trop souvent, des erreurs individuelles font basculer les matchs. Offensivement, le club est la plus faible attaque de Ligue 1, avec 20 buts marqués en 29 matchs. Pourtant l'une des forces de l'équipe depuis l'arrivée sur le banc de David Linarès en novembre, la défense s'est délitée dans cette deuxième partie de saison, avec au moins deux buts concédés lors de chacun des six derniers matchs.

Trop peu d'expérience, pas vraiment de bonne(s) pioche(s)

Comment expliquer ces difficultés ? C'est une histoire de mayonnaise qui a du mal à prendre. Le visage du club a changé, avec 13 nouveaux joueurs arrivés depuis l'été 2020. Des recrues, peu expérimentées en Ligue 1, qui peinent à se distinguer, contrairement à la saison dernière, où des joueurs comme Mendyl ou Mavididi pouvaient être qualifiés de "bonnes pioches".

Le président Olivier Delcourt, invité sur France Bleu Bourgogne, avait reconnu avoir des regrets par rapport à ce mercato estival. Le rayon des satisfactions est peu fourni, même si on peut y ranger les cinq buts de Moussa Konaté, les cinq passes décisives de Bersant Celina, ou la révélation dans la cage d'Anthony Racioppi. Dans le même temps, le départ des cadres - Tavares, Gomis, Amalfitano, Balmont - se ressent, personne n'arrivant réellement à reprendre le flambeau du leadership.

Eviter les (mauvais) records

Si le DFCO ne s'impose pas contre Reims, dimanche, le club égalerait un record : celui du plus grand nombre de matchs sans victoire à domicile. Depuis le succès 2-1 contre Toulouse début mars 2021, Dijon a enchaîné 15 matchs sans succès, à une unité du record détenu par Troyes. Le club de l'Aube avait d'ailleurs mis fin à cette série ... en battant Reims !