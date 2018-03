Metz, France

S'il restait un mince espoir d'obtenir le maintien, il s'est un peu plus réduit ce dimanche pour le FC Metz. La relégation n'est pas encore une réalité mathématique, mais le classement et la situation comptable des Grenats à l'issue de cette 30e journée de Ligue ne laissent que peu de doutes sur l'issue de cette saison chaotique.

Pour déjouer ces funestes pronostics, une victoire face à Nantes était impérative. Le match nul concédé à St Symphorien (1-1) ce dimanche laisse les messins à neufs longueurs du 18e, huit du barragiste. Un gouffre, alors qu'il ne reste que huit rencontres à disputer.

Nolan Roux, puissance 12

Les Mosellans avaient pourtant débuté la rencontre avec envie et détermination, sur une pelouse rendue délicate par la neige et le gel. Malgré du déchet technique et quelques approximations, les hommes de Frédéric Hantz ouvraient le score sur leur première occasion : Nolan Roux, seul au point de penalty reprenait de volée un corner de Danijel Milicevic et inscrivait le 12e but de sa saison (1-0, 12e). Au terme d'une superbe action collective, le buteur messin était près de doubler la mise cinq minutes plus tard, mais sa frappe en pivot frôlait la lucarne.

Metz laissait passer sa chance et permettait à Nantes de revenir dans la partie. Les Canaris poussaient sur le point faible des lorrains : le côté gauche de la défense. Eiji Kawashima sortait l'arrêt reflexe sur un tir de Rene Krhin (22e). La deuxième tentative était finalement la bonne pour nantais : sur une action similaire à la précédente, Adrien Thomasson centrait en retrait pour Rongier, qui, lui, trompait le portier japonais (1-1, 23e). Dans cette première période animée, le FC Metz aurait pu bénéficier d'un pénalty quand Milisevic s'écroulait dans la surface au contact de Diego Carlos. Monsieur Millot ne bronchait pas.

🇫🇷 #FCMFCN

⚽ 1-1 à la mi-temps entre Metz et Nantes ! pic.twitter.com/yLBMLrcpLn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 18, 2018

Un seconde période insipide

Que dire de la seconde période soporifique proposée par les 22 acteurs de la rencontre ? La (relative) domination des nantais ne mettait pas en danger des messins, incapables de leur côté de conserver le ballon et de se créer des occasions franches. Les 13.058 courageux qui avaient pris place dans les tribunes ont dû trouver le temps long, par ce dimanche frigorifique. Seul fait à signaler, la sortie de Fallou Diagne (54) après une énorme faute sur Touré. Le défenseur sénégalais sortait sur civière avec une grosse entorse à la cheville, et un carton jaune qui aurait pu se transformer en rouge.

Au final, ce match nul n'arrange personne. Nantes, 6e et candidat à l'Europe perd une place. Quand au FC Metz, la "Grenatada" ne semble plus qu'une lointaine illusion.

On est déçus, frustrés, après avoir ouvert le score, on espérait mieux. Tant que mathématiquement ce n'est pas fini, on y croit. (Florent Mollet, millieu de terrain du FC Metz)

Les Plus de France Bleu Lorraine

Le 12ème but de la saison de l'attaquant messin Nolan Roux

Les interventions défensives du messin Moussa Niakhaté

Les 13 000 supporters du FC Metz qui ont bravé le froid sibérien

Les regrets de France Bleu Lorraine

la relative discrétion d'Ibrahima Niane en attaque

Jonathan Rivierez qui a souffert en première période dans le couloir gauche de la défense messine

La Ligue 2 qui se rapproche doucement mais sûrement

Après la trêve internationale, le FC Metz se déplacera sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, le dimanche 1er avril (17h) pour la 31e journée.