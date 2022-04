Ligue 1 (J30) : Le Stade de Reims cruellement puni dans les derniers instants à Troyes (0-1)

Il faudra patienter encore avant de dépoussiérer les livres d'histoire. Cela fait près de 50 ans que les supporters rémois attendent un succès en terre auboise en Ligue 1. C'est encore raté pour cette fois-ci. A Troyes pourtant, les protégés d'Oscar Garcia avaient tenté de mettre les chances de leurs côtés. Les premières minutes étaient dominées par des Rémois dont le pressing haut gênait les Troyens. Mais les occasions étaient rares. La faute à trop d'imprécisions dans les derniers gestes. Il faut un tir manqué de Ghislain Konan pour offrir le plus gros frisson de la partie. Sur la trajectoire, Alexis Flips tente une Madjer seulement repoussée par le poteau du gardien troyen. Souvent sur le reculoir, les Troyens se faisaient à peine plus pressants en fin de mi-temps, sans que le tableau des scores ne tremble vraiment.

La partie s'emballe au retour des vestiaires. Les intentions sont plus offensives. Mais c'est à nouveau l'indiscipline qui fera basculer la rencontre. Déjà averti, Azor Matusiwa se rend coupable d'une faute au milieu de terrain qui lui vaut un carton rouge. Dès lors, l'Estac pousse et il faut une défense efficace et un Predrag Rajkovic vigilant pour éviter l'ouverture du score. Il s'en faut même de peu qu'un penalty ne soit sifflé en faveur des locaux. Mais la VAR évitera le pire. L'entrée de Jens Cajuste offrait alors des espoirs aux Rémois. Mais ni lui ni Thomas Foket ne parvenaient à inquiéter le gardien aubois. Dans une fin de match folle, c'est finalement Troyes qui aura le dernier mot. Un ultime centre venu de la droite trouvait Renaud Ripart. En deux temps, l'attaquant rémois contrôlait et trompait Rajkovic à bout portant. Imparable ! Un coup dur pour les Rémois qui restaient jusque là sur cinq matchs sans défaite. Bien partis pour le maintien, les Rémois devront encore assurer quelques points dans un calendrier difficile pour s'assurer l'essentiel.

A Troyes (stade de l'Aube), Troyes bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-0

0-0 Arbitre : Ruddy Buquet

: Ruddy Buquet But - Ripart (93e) pour Troyes

- Ripart (93e) pour Troyes Avertissements - au Troyen Erik Palmer-Brown (74e) ; aux Rémois Yunis Abdelhamid (9e), Azor Matusiwa (35e, 54e), Maxime Busi (80e)

- au Troyen Erik Palmer-Brown (74e) ; aux Rémois Yunis Abdelhamid (9e), Azor Matusiwa (35e, 54e), Maxime Busi (80e) Exclusion : du Rémois Azor Matusiwa (54e)

: du Rémois Azor Matusiwa (54e) Troyes : Gallon - Biancone, Conte (Koné, 83e), Rami (Palmer-Brown, 29e puis Ripart, 83e), Kaboré - Kouamé, Salmier, Dingomé (Touzghar, 60e), Chavalerin, Tardieu, Mothiba (Baldé, 61e). Entr. : Bruno Irles

: Gallon - Biancone, Conte (Koné, 83e), Rami (Palmer-Brown, 29e puis Ripart, 83e), Kaboré - Kouamé, Salmier, Dingomé (Touzghar, 60e), Chavalerin, Tardieu, Mothiba (Baldé, 61e). Entr. : Bruno Irles Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket, Busi - Matusiwa, Lopy - Flips (Cajuste, 59e), Van Bergen (Mbuku, 60e), Hornby (Locko, 66e). Entr. : Oscar Garcia

