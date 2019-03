Ligue 1 (J29) | Le Stade de Reims reçoit Nantes pour rester dans le coup avant le sprint final (15h)

Reims, France

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30

Finalement, cela fait maintenant trois semaines que le Stade de Reims n'a plus gagné ! Un bail quand on s'habitue à voir les Rémois régaler ses supporters. Un bail qui n'a pas empêché d'avancer puisque cette équipe rémoise est toujours invaincue lors des matchs retour, et entretien fièrement une série en cours de 12 matches sans défaite. Mais avant de faire une pause de 20 jours, il serait bienvenu de retrouver le chemin du succès pour confirmer cette 5e place au côté de Saint-Etienne. Le public de Delaune, frustré face à Amiens malgré la "remontada" face aux Picards, espère que ces Rémois si séduisants vont leur offrir une belle après-midi. Même s'il faudra être solide face à une équipe de Nantes qui arrive en terres rémoises sans réelle pression, et orpheline de ses supporters qui ont été interdits de déplacement par le Ministère de l'Intérieur. Touchée par la disparition de leur ancien coéquipier Emiliano Sala, les Nantais se sont accrochés en atteignant les demi-finale de la Coupe de France et en assurant le maintien assez facilement. Difficile pour les Canaris d'avoir des objectifs en championnat tant les places européennes semblent éloignées. C'est donc sans véritable impératif de résultat qu'ils vont se présenter à Delaune, mais avec de l'ambition, ce qui n'est pas forcement une bonne nouvelle car le Stade de Reims va devoir se méfier et surtout se faire respecter. Pour cette rencontre, on déplore dans les rangs rémois l'absence de Matthieu Cafaro, blessé au genou. Côté Nantais, quatre joueurs importants manquent à l'appel : le gardien Ciprian Tatarusanu, du défenseur Edgar Ié, du milieu défensif René Krhin et de l'attaquant Waris Majeed.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - FC Nantes

Gardiens : Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY.

: Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET.

: Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET. Milieux : Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

: Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

: Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Mathieu CAFARO (genou), Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Nolan MBEMBA (pubis), Virgile PINSON (épaule), Moreto CASSAMA (choix), Thomas FONTAINE (choix), Sheyi OJO (choix), Sambou SISSOKO (choix),

