Ligue 1 (J30) | Le Stade de Reims s'en sort à Dijon et se rapproche du top 10

Les connaisseurs ne s'attendaient pas à un match spectaculaire ce dimanche entre deux équipes peu fringantes dans le jeu. Ils n'ont pas été surpris. Souvent en difficulté face à des équipes moins bien classées, le Stade de Reims a confirmé tous les progrès qu'il lui à réaliser ce dimanche. Longtemps bloqués face à une défense à cinq, les Rémois ont peiné à trouver la clé chez la 4e plus mauvaise défense de Ligue 1.

Une impression confirmée à l'issue d'une première mi-temps bien terne, même si Marshall Munetsi, maladroit, aura tenté plusieurs fois de se projeter pour se trouver à la réception, tantôt des centres de Boulaye Dia, Nathanaël Mbuku ou Ghislain Konan. Brouillon et sur un faux-rythme, Dijon a lui joué avec ses armes. Remuant Roger Assalé tentait de semer la zizanie sans plus grande réussite. Predrag Rajkovic aura toutefois touché un peu plus de ballons, sur deux frappes lointaines qui n'ont pas offert de réelles émotions.

Dia retrouve le chemin des filets

Le retour des vestiaires permet d'offrir un visage plus offensif. Plus agressifs au pressing, les Rémois profitent de la fébrilité locale pour ouvrir le score. Sur une remontée de balle, Ghislain Konan offre la première frappe cadrée des Rémois. Une frappe que le gardien adverse, Racioppi relâche. A l'affût, Boulaye Dia, muet depuis janvier, fait preuve de sang-froid pour pousser le ballon dans le but adverse (50e). Reims avait fait le plus dur, sans toutefois être serein tant les Rouge et Blanc ont perdu des points précieux dans les dernières minutes. Disciplinés, les Rémois reculaient naturellement à mesure que la fin du match approchait. Une appréhension palpable qui n'a rien coûté cette fois, malgré quelques alertes. De quoi conserver l'ambition d'un top 10.

A Dijon (stade Gaston Gérard), le Stade de Reims bat Dijon 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Benoît Bastien

: Benoît Bastien But - Dia (50e) pour Reims

- Dia (50e) pour Reims Avertissements - aux Dijonais Mama Baldé (59e), Didier Ndong (78e) et Wesley Lautoa (87e)

Dijon : Racioppi - Ngonda, Coulibaly (Konaté, 72e), Ecuelé Manga, Panzo (Kamara, 72e), Boey - Lautoa, Ndong, Celina, Benzia (Sammaritano, 72e)- Assalé (Baldé, 518e). Entr. : David Linarès

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Munetsi, Cassama (Berisha, 71e), Chavalerin - Cafaro, Mbuku (Kutesa, 71e), Dia. Entr. : David Guion

