Ligue 1 (J30) | Le Stade de Reims se lance dans la dernière ligne droite à Strasbourg avec toujours des rêves d'Europe

En Alsace, les Rémois auront l'opportunité de rester coller au peloton de tête en cas de succès face à une équipe strasbourgeoise qui va elle fêter sa Coupe de la Ligue devant son public (19h). Et pourquoi pas porter à 14 le nombre de match sans défaite en championnat...

Reims, France

Ecoutez le direct ce mercredi dès 18h30 sur France Bleu Champagne-Ardenne

Il reste 9 matches à disputer aux Rémois pour rester dans la course à l'Europe et rêver jusqu'au bout d'une place dans les 4 ou 5 premiers du championnat. S'il faudra encore attendre pour savoir si la 5e place enverra ou pas en Ligue Europa (Pour cela, il faudra obligatoirement que le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France), Reims peut rester au contact du 4e Saint-Etienne à condition de l'emporter ce mercredi à Strasbourg. Un succès permettrait en effet de revenir à égalité avec les Stéphanois. Il faudra pour cela rester au niveau affiché avant la trêve internationale, c'était il y a 20 jours. Et s'imposer sur une terre où il est loin d 'être évident de faire sa loi, d'autant que les Strasbourgeois seront en fête dans leur stade comble où ils vont présenter leur trophée de la Coupe de la Ligue, remporté samedi dernier à Lille face à Guingamp.

-> Les 5 raisons de croire à une qualification du Stade de Reims en Coupe d'Europe...ou pas !

-

Gardiens : Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE.

Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Nolan MBEMBA (pubalgie), Virgile PINSON (épaule), Moreto CASSAMA (choix), Tristan DINGOME (suspendu), Hassane KAMARA (choix), Sheyi OJO (choix), Sambou SISSOKO (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la déplacement à @RCSA - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce mercredi à partir de 18h30 #RCSASDR#FBsportpic.twitter.com/1qJcsZ1qDo — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 2, 2019