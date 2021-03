Ligue 1 (J30) | Le Stade de Reims veut éviter d'être la 3e proie de Dijon (15 heures)

Les Dijonnais n'ont gagné que 2 matches sur 29 depuis le début de la saison, dont aucun à domicile. Les Rémois eux sont rarement à l'aise face à ce type d'adversaire, et il faudra faire preuve de concentration et de respect pour ne pas s'incliner sur la pelouse du dernier du championnat

C'est presque devenu une rengaine, à en faire trembler les supporters, pas vraiment rassurés ces derniers jours sur les réseaux sociaux au moment d'aller affronter le dernier du championnat, Dijon, qui n'a remporté que 2 matches sur 29 cette saison en Ligue 1. Le Stade de Reims n'y arrive pas face a des équipes mal classées. Cela dure depuis plusieurs années et les statistiques parlent parfois cruellement. Déjà cette saison, les Rémois ont perdu leurs deux derniers matches à domicile face à Lorient (17e) et Nîmes (19e). Dans le jeu à Nantes le 3 mars dernier, on a vu une équipe totalement tétanisée, incapable de se libérer dans son jeu, qui a finalement réussi à arracher une victoire dans les dernières minutes, aujourd'hui bien précieuse. Est-ce un problème mental, une incapacité à se concentrer pour ne pas prendre l'adversaire à la légère ? L'entraîneur rémois a prévenu ses joueurs dés le début de la semaine en leur demandant beaucoup d'humilité au moment d'aller affronter la lanterne rouge du championnat. Reste aussi des moments beaucoup plus positifs : la saison dernière, à Toulouse alors dernier...et même à Guingamp la saison d'avant, également lanterne rouge, l'équipe avait réussi à mieux aborder les choses en l'emportant. Et puis finalement à Nantes, sans bien jouer du tout, Reims avait assurer l'essentiel. L'idée aujourd'hui serait d'associer une certaine maîtrise avec le résultat, face à une équipe de Dijon qui sera toujours animée d'aller chercher sa première victoire de la saison. A noter que pour cette rencontre, Moretto Cassama est de retour. Du coup, David Guion peut disposer de l'ensemble de son groupe.