Ligue 1 (J30) : Lille va-t-il surprendre le PSG au Parc des Princes?

Le LOSC, qui n'a toujours pas marqué le moindre but cette saison en 180 minutes et 2 rencontres face au PSG voudra absolument repartir sur de bonnes bases afin de garder toutes ses chances dans ce sprint final pour le titre.

L'enjeu: Ne pas voir Paris et Neymar s'envoler

Si Les lillois veulent conserver leurs chances dans la course au sommet, il leur faut absolument empêcher Paris de s'imposer ce samedi après-midi. Un succès parisien permettrait en effet à Neymar et ses coéquipiers de prendre 3 points d'avance sur le LOSC à 7 journées de la fin. N'oublions pas également qu'un match nul des nordistes, combiné à des succès de Monaco devant Metz et de Lyon à Lens, nous offrirait un nouveau suspens en tête de cette Ligue avec 4 équipes en 2 points: Paris et Lille 64 pts, Lyon 63 et Monaco 62.

Neymar devrait débuter la rencontre associé à Di Maria et Mbappé © AFP - Jeff Pachoud

La statistique : Lille invincible

Lille n'a toujours pas perdu face à l'un de ses rivaux pour le titre. Lors de la manche aller, le PSG avait dû se contenter d'un match nul sur la pelouse de Pierre Mauroy. Lyon avait aussi décrocher dans le Nord le point du nul en bataillant à 10 contre 11. Enfin devant Monaco, le LOSC avait remporté la manche aller 2-1 avant de décrocher le point du nul, 0 0, en Principauté.

Le joueur à suivre : Burak Yilmaz essoré avec sa sélection?

IL est le sauveur attendu de l'attaque lilloise. Le turc, absent durant 2 mois après une blessure au mollet, avait fait son retour le 14 mars à Monaco où il avait joué 12 minutes. Galtier lui a ensuite offert 45 minutes en Coupe de France face au PSG avant de l'aligner 90 minutes devant Nîmes. Le coach lillois aurait aimé dans la foulée que Senol Günes, le sélectionneur turc, l'imite en gérant le temps de jeu de son avant-centre de 35 ans. Mais il n'en a rien été. Burak Yilmaz a joué les 3 matches de la sélection turque dans leur quasi-intégralité (4 2 contre les Pays Bas, 3 0 en Norvège , 3 3 devant la Lettonie). Bonne nouvelle malgré tout, ses 4 buts inscrits dont un triplé face aux néerlandais.

La décla: La mise au point de Galtier et la rumeur lyonnaise

"Je n'ai pas parlé avec Jean-Michel Aulas, ni avec Juninho. C'est vrai nous avons, avec le président lyonnais, des rapports très amicaux, mais c'est mal me connaître que de faire croire que l'on peut échanger, à ce moment de la saison, sur mon avenir. Je rencontrerai très vite mon président pour évoquer mon avenir à Lille. Ma priorité ira au LOSC."

Christophe Galtier et la piste lyonnaise Copier

Christophe Galtier met un stop à la rumeur OL © AFP - Sébastien Nogier

La compo France Bleu Nord: Djalo titulaire face à Mbappé

Christophe Galtier sera donc privé d'un latéral droit de métier. Privé de Celik et Pied, le coach nordiste fera une nouvelle fois appel au jeune défenseur central portugais pour assurer l'intérim. Burak Yilmaz qui vient de jouer 4 matches pleins ( Nîmes avec Lille et 3 rencontres internationales) pourrait débuter sur le banc.

Notre 11 de départ : Maignan - Djalo Fonte Botman Reinildo - Ikoné André Sanches Bamba - Yazici David