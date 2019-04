Ligue 1 (J30) - Montpellier reprend en douceur contre Guingamp (2-0)

Par Romain Berchet, France Bleu Hérault

Après plus de deux semaines sans jouer, le Montpellier Hérault s'est imposé ce mercredi soir contre Guingamp (2-0) lors de la 30e journée de championnat. Andy Delort a marqué le 11e but de saison. Le MHSC reste en course pour l'Europe.