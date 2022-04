Ligue 1 (J31) : à Lorient, l'AS Saint-Étienne peut prendre le large

Et si c'était la plus belle occasion de prendre le large ? Présenté comme un nouveau match de la peur, l'affrontement entre le FC Lorient (16e) et l'AS Saint-Étienne (18e) ce vendredi (21 heures) en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 peut permettre au vainqueur de prendre ses distances sur la zone rouge. En cas de succès, les Verts compteraient 7 points d'avance sur Metz et Bordeaux, 19e et 20e du classement, qui s'affrontent ce dimanche.

La décla : "Un joueur d'expérience ne faillit pas deux fois"

Un rebond est attendu après la défaite face à l'OM. Et notamment de la part des cadres comme Eliaquim Mangala et Timothée Kolodziejczak qui n'ont pas été au niveau. Pascal Dupraz attend une réponse de la part de ses hommes, lui qui pratique la câlinothérapie avec eux depuis son arrivée : "Nos cadres n'ont pas eu les gestes justes. J'attends que la hiérarchie soit observée et que nos cadres, parce que ce sont des cadres et parce que ce sont des joueurs d'expériences qui ont été internationaux et disputées de nombreux matchs de coupes d'Europes, se reprennent. Un joueur d'expérience ne faillit pas deux fois. Je ne pense pas avoir besoin des les mettre face à leurs responsabilités. C'est les mettre en vigilance. Mais ils le sont parce qu'ils sont responsables".

Le joueur à suivre : Enzo Crivelli

Pascal Dupraz devra de nouveau se passer de son meilleur buteur Wahbi Khazri et de Romain Hamouma pour ce déplacement face à Lorient. En leurs absences, le technicien haut-savoyard pourrait être tenté de titulariser pour la première fois Enzo Crivelli. L'attaquant a disputé ses premières minutes stéphanoises face à l'OM et s'est dit prêt à débuter face aux Merlus.

La stat : Lorient n'a pris que 11 points face aux équipes de la deuxième partie de tableau

Depuis le début de la saison les Verts ont engrangé 22 points face aux adversaires classés en ce moment entre la 10e et la 20e place. Lorient présente un bilan beaucoup moins flatteur avec 11 points pris seulement. Le pire total de l'élite dans cet exercice.

La compo France Bleu : Crivelli titulaire

Bernardoni - Thioub, Moukoudi, Mangala, Nadé, Kolo - Neyou, Gourna - Boudebouz - Crivelli, Bouanga