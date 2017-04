Ligue 1 (J31) : Caen à Lorient pour prendre une bouffée d'air

Seizième de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen se déplace à Lorient, dernier, pour le compte de la 31ème journée de championnat. Après les contreperformances de Nancy, Dijon et Bastia, le SMC peut creuser un grand trou avec la zone rouge en cas de victoire en Bretagne.

Une occasion en or ! Après le nul de Dijon à Marseille (1-1) et les courtes défaites de Nancy et Bastia, Caen doit saisir à Lorient l'opportunité de se détacher, quasi-irrémédiablement, de la course au maintien. Face au dernier du championnat, qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs, le SMC peut amorcer de la meilleure des manières son mois d'avril décisif qui l'amène à disputer quatre matchs contre des concurrents à la permanence dans l'élite.

Attention, tout de même, Caen démontre depuis de nombreuses saisons qu'il n'est pas un aficionado des joutes de bas de tableau. La donnée se confirme lors de cet exercice 2016-2017. Le SMC n'a pris que 14 points sur les 30 mis en jeu face aux sept derniers de Ligue 1. Pire, au stade du Moustoir, antre des Merlus, les Malherbistes ne se sont imposés qu'une seule fois dans l'élite, en 2010 (1-0).

Caen et Lorient pas à leurs places ?

A écouter les acteurs de la rencontre du jour, aucun des deux clubs ne mérite, sur le papier, sa posture au classement. Côté lorientais, on vante "le collectif normand, la technique de Féret et Rodelin, la rapidité de Karamoh, le sens du but de Santini". Pour les Caennais, "Lorient a des atouts offensifs de très grande qualité avec Moukandjo, Waris, Jeannot, Aliadière, Philippoteaux ou encore Cabot". S'il est vrai qu'on ne peut pas vraiment contredire ces arguments, force est de constater que les joueurs cités n'exploitent pas leur potentiel au maximum cette saison.

La raison de ce mal est avant tout "mentale" selon Patrice Garande et Bernard Casoni, les entraineurs des deux formations. Caen n'a réussi qu'une seule fois à enchainer deux succès. A Lorient, ça n'est encore jamais arrivé. Si les Caennais n'ont que rarement séjourné dans la zone rouge, les Merlus y ont pris leurs aises : 25 journées passées à nager dans les profondeurs du classement. Déjà mal en point lors des deux dernières saisons, et sauvé in extremis, le FCL semble bien parti pour couler en Ligue 2.

Pourtant, l'espoir reste de mise. Lorient n'a que trois points de retard sur le barragiste Nancy, qu'il vient de battre de manière renversante (3-2), quatre sur le 17ème, Dijon. Pour les Bretons, c'est LE moment de se réagir alors que l'on amorce le sprint final des sept derniers matchs. Pour Caen, pas dans la panade mais pas non plus serein, il serait bienvenu de décrocher dans le Morbihan, une victoire annonciatrice d'une fin de saison moins crispante.

Jordan Tell, première

Pour ce déplacement à Lorient, Patrice Garande a décidé de donner sa chance à un nouveau jeune du centre de formation. Après Karamoh, Opéri et Ngassaki, Jordan Tell va goûter cette saison pour la première fois à une rencontre avec le groupe professionnel. "Il a des qualités différentes d'Exhaucé Ngassaki, avec plus de vitesse et de profondeur. Il a été bon à l'entrainement, c'est normal que je le prenne avec nous", explique Patrice Garande.

Si le jeune guadeloupéen de 20 ans intègre la convocation, c'est aussi à grâce aux blessures des habituels appelés, notamment celle de Hervé Bazile. Touché aux adducteurs pour son retour à l'entrainement jeudi dernier, l'haïtien devrait subir une opération qui signerait sa fin de saison. Touché à la cheville face à Nancy, Steed Malbranque n'a toujours pas de date de reprise. Ismaël Diomandé et Mouhamadou Dabo doivent reprendre mardi, Valentin Voisin et Jordan Leborgne dans quinze jours.

Le groupe caennais : Rémy Vercoutre, Mathieu Dreyer - Manu Imorou, Syam Ben Youssef, Jordan Adéoti, Alaeddine Yahia, Damien Da Silva, Romain Genevois, Vincent Bessat, Frédéric Guilbert - Nicolas Seube, Jean-Victor Makengo, Jonathan Delaplace, Julien Féret - Ronny Rodelin, Ivan Santini, Yann Karamoh, Jordan Tell

FC Lorient - SM Caen, 31ème journée de Ligue 1 : à suivre dès 16h30 sur France Bleu !