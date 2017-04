Ligue 1 (J31) - Caen relance Lorient et joue avec le feu (0-1)

Le Stade Malherbe de Caen avait l'occasion de quasiment assurer son maintien à Lorient. C'est raté ! Encore une fois, les Caennais ont affiché une pauvreté technique affligeante. Même en supériorité numérique, Caen n'a pas réussi à remonter le but de Moukandjo (29') et reste encore loin du maintien.

Les cartes en main. Caen les avait pour empêcher Lorient de se relancer dans la course au maintien. La formation normande a préféré cacher son jeu et ne rien montrer sur le tapis du Moustoir. En voyant la première période, on a pu croire au bluff mais il n'en était rien. Le SMC n'a définitivement pas les atouts dans sa manche pour jouer autre chose que le maintien cette saison.

Les cartes en main, Benjamin Moukandjo les a eu pour crucifier Rémy Vercoutre et le Stade Malherbe. D'abord maladroit, il a manqué l'ouverture du score seul face au but vide après un centre fuyant de Vincent Le Goff (12'). Le Camerounais champion d'Afrique s'est rattrapé à la demi-heure de jeu en profitant de la maladresse d'Adéoti et Yahia pour trouver les filets (1-0, 29').

Du rouge et des bleus

Les cartes en main, l'arbitre du jour M. Abeid a su les sortir aux moments opportuns. Deux rouges pour Bellugou (48'), qui a fauché Delaplace en position de dernier défenseur, et pour Da Silva, fautif lors d'une action similaire avec Moukandjo (80'). Exclu pour la deuxième fois de la saison, le défenseur central caennais manquera au moins la réception de Montpellier la semaine prochaine.

Les cartes en main, les joueurs de Patrice Garande les détiennent toujours pour s'assurer la permanence en Ligue 1 à sept journées de la fin du championnat. Malgré sa triste prestation au Moustoir, une habitude dans l'élite (une victoire en sept confrontations), et plus généralement face aux mal classés, Caen entrevoit encore une issue heureuse à cette saison 2016-2017.

Les Réactions

"Je suis très en colère, je l'ai fait savoir aux joueurs à la mi-temps. La première période n'était pas digne d'une équipe qui veut se sauver, pas digne d'une équipe mise dans les meilleures dispositions par les mauvais résultats de ses concurrents directs. On ne peut pas gagner des matchs avec l'état d'esprit affiché ce soir. Sans gagner un duel avec un rythme de sénateur donc on est puni normalement. On va en reparler parce que je ne supporte pas d'avoir des joueurs qui passent leur temps à parler et qui ne font rien sur le terrain. On changera des joueurs s'il le faut, je n'en ai pas beaucoup mais je le ferai. Je suis très en colère et cette semaine, il va falloir que les choses changent. C'est indigne d'une équipe qui veut se sauver". Patrice Garande, entraineur du SMC

"Je n'ai pas vraiment d'explication. On avait envie de ramener des points, on a pa réussi, on est mal rentré dans le match. On a manqué de beaucoup trop de choses, notamment dégressivité dans les deux surfaces de réparation. Même à 11 contre dix , on n'a pas réussi à avoir ce surplus d'âme pour arriver à claquer ce but et après on était à la merci des contre lorientais". Jordan Adéoti, défenseur du SM Caen

On est déçu, on a fait une très mauvaise première mi-temps, on a perdu beaucoup de duel, de ballons qui leur ont permis d'être très dangereux. On était prévenu mais on n'a pas réussi à mettre ce qu’il fallait aujourd’hui. Si on gagnait, on faisait mal aux équipes qui étaient derrière, et là on les relance maintenant on va lutter jusqu'au bout. On va essayer de faire mieux contre Montpellier. Jonathan Delaplace