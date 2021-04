Ligue 1 (J31) | Le Stade de Reims conserve sa solidité à domicile après son match nul face à Rennes (2-2)

Certaines statistiques ont la vie dure. Face à Rennes, Reims n'a plus perdu depuis 2014. Les Bretons devront encore patienter avant de gagner à Delaune. Malgré un match intéressant collectivement, les Rennais ont été bien gênés par des Rémois solides et opportunistes, dans une rencontre qui a mis une mi-temps avant de s'emballer. Et si Rennes dominait le premier acte, les Marnais, bien en place, se montraient plus dangereux, à l'image de cette tentative de Nathanaël Mbuku qui profitait une mauvaise sortie d'Alfred Gomis pour tenter un lob dans le but vide. En vain...

De l'autre côté, Predrag Rajkovic restait intransigeant face à Martin Terrier notamment. Si bien qu'aucun but n'était inscrit à la pause. Mais c'est une toute autre seconde mi-temps qu'allaient proposer les acteurs. Plus rythmée, plus audacieuse. Récompensée d'abord par la 14e réalisation de Boulaye Dia, profitant d'un ballon repoussé par Gomis après une frappe de Nathanaël Mbuku. Une avance gâchée par la faute dans la surface de Wout Faes sur Serhou Guirassy. L'attaquant breton ne se fait pas prier pour transformer l'offrande sur penalty (75e).

Konan heureux, Rajkovic malheureux

La partie n'a pas fini de s'emballer. A 8 minutes de la fin, Ghislain Konan récupérait un ballon mal géré entre Edouardo Camavinga et Romain Del Castillo, et place une frappe croisée qui trouve les filets. Un avantage de courte durée. Sur l'action suivante, Predrag Rajkovic se troue sur un corner. Guirassy, encore lui, est à la réception au second poteau pour égaliser à bout portant. Frustrés, les Rémois terminent à 10 après l'exclusion de Moreto Cassama après un tacle non maîtrisé. Mais plus rien ne sera marqué. Reims ne prend qu'un point, mais enchaîne avec une 7e rencontre sans défaite. Une solidité qui laisse imaginer qu'un top 10 reste possible. Pour ça, il faudra prolonger la série à Nice dimanche prochain.

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Rennes font match nul 2-2

Mi-temps : 0-0

: Karim Abed Buts - Dia (60e) et Konan (82e) pour Reims ; Guirassy (75e sp, 84e) pour Rennes

- aux Rémois Xavier Chavalerin (39e), Wout Faes (74e), Predrag Rajkovic (84e) ; aux Rennais Benjamin Bourigeaud (39e), Martin Terrier (67e), Steven Nzonzi (76e) Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Munetsi, Konan - Cassama, Chavalerin (cap), Doumbia (Zeneli, 71e), Mbuku (Lopy, 88e), Cafaro (Sierhuis, 82e), Dia. Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Faes, Munetsi, Konan - Cassama, Chavalerin (cap), Doumbia (Zeneli, 71e), Mbuku (Lopy, 88e), Cafaro (Sierhuis, 82e), Dia. Entr. : David Guion Rennes : Gomis - Truffert (Maoussa, 71e), Aguerd, Da Silva, Traoré, Camavinga (Grenier, 88e), Nzonzi, Bourigeaud (Del Castillo, 71e), Tait, Terrier, Guirassy. Entr. : Bruno Genesio

