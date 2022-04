Ligue 1 (J31) : Le Stade de Reims est parti de trop loin pour renverser Rennes (2-3)

Il n'y a jamais de défaite encourageante. Mais en analysant le scénario de l'opposition entre Reims et Rennes ce samedi, les supporters rémois préfèreront retenir l'état d'esprit valeureux et la belle réaction de leurs protégés. Ils pourront aussi regretter un manque de réalisme en début de match qui aurait certainement offert un autre scénario. Dès les premières minutes en effet, les hommes d'Oscar Garcia opéraient un pressing haut comme ils ont l'habitude de le faire en début de match. De quoi sérieusement dérégler la machine bretonne. En récupérant des ballons dans le camp adverse, Reims offrait quelques sueurs froides aux Rennais. Mais ni Valon Berisha, ni Nathanaël Mbuku ne parvenaient à marquer. Inefficaces, les Rémois allaient alors baisser pavillon physiquement. Les Rennais, cliniques, ne s'en laissent pas prier. En quatre minutes, Benjamin Bourigeaud allait faire plier les locaux, à l'issue de deux belles actions collectives.

Sonnés, les Rémois peinent à réagir. Et la pause n'y change pas grand chose. Pire, Thomas Foket était impuissant face à la vitesse de Martin Terrier. Le Rennais ajustait alors Predrag Rajkovic pour le 3-0. Les changements opérés par Oscar Garcia allaient tout de même changer le visage des Rouge et Blanc. Porté par des remplaçants plus percutants, Reims réagit bien. Sur un centre venu de la gauche, Ghislain Konan trouvait Maxime Busi. Le Belge réduisait la marque d'une belle tête smashée. Reims pousse et Rennes recule. Sur une belle action, Ilan Kebbal est fauché dans la surface de réparation et provoque un penalty. Si Moussa Doumbia le manquait, les Rémois allaient avoir une autre chance quelques minutes plus tard à cause d'une main dans la surface. Cette fois Jens Cajuste ne manquait pas l'offrande. Les dernières minutes sont rémoises. Sans toutefois parvenir à faire plier les Bretons. Valeureux, les Rémois regretteront leur réalisme et un trou noir de vingt minutes en milieu de matchs. Nul doute que cet état d'esprit rapportera encore quelques points d'ici la fin de saison.

A Reims (stade Delaune), Rennes bat le Stade de Reims 3-2

Arbitre : Romain Lissorgue

: Romain Lissorgue Spectateurs : 10.243 environ

: 10.243 environ Avertissements - aux Rémois Marshall Munetsi (41e), Maxime Busi (68e)

- aux Rémois Marshall Munetsi (41e), Maxime Busi (68e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket, Busi - Munetsi, Lopy (Kebbal, 62e), Berisha (Locko, 56e) - Van Bergen (M. Doumbia, 56e), Mbuku (Cajuste, 55e). Entr : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket, Busi - Munetsi, Lopy (Kebbal, 62e), Berisha (Locko, 56e) - Van Bergen (M. Doumbia, 56e), Mbuku (Cajuste, 55e). Entr : Oscar Garcia Rennes : Alemdar - Truffert, Aguerd, Omari, Traoré (Assignon, 84e) - Santamaria, Martin, Majer (Tait, 76e) - Terrier (Meling, 91e), Bourigeaud (Ugochukwu, 91e), Laborde (Guirassy, 84e). Entr : Bruno Génésio

