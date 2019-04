Ligue 1 (J31) | Le Stade de Reims face à Lille pour tenter de reprendre sa marche en avant (15h)

Reims, France

C'est le genre d'affiche dont raffolent les Rémois. Ces matches où le stade est archi-comble face à un ténor de la Ligue 1. Ces rendez-vous au parfum enivrant où tout un peuple, tout un club, a envie d'aller chercher un exploit, ou en tout cas un résultat qui déjoue les pronostics. Depuis 2012 et la première remontée en Ligue 1, on a connu çà à plusieurs reprises face à Marseille, Lyon, Monaco et même le Paris Saint-Germain battu par le Stade de Reims, un 2 mars 2013 dans l'antre de Delaune. Lille aussi a souvent souffert à Delaune ces dernières années, les Dogues n'ont même jamais gagné subissant 3 fois la défaite, et arrachant un match nul. Mais ce Lille est tellement différent de ces saisons précédentes. Le LOSC est plus que jamais en course pour une qualification en phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra évidemment s'adjuger la deuxième place et au vu des résultats des poursuivants qui n'ont pas gagné, les Lillois auront à cœur de venir s’imposer enfin à Delaune. Pour les Rémois, l'enjeu n'est pas mince : prendre seul cette deuxième. Avec aussi l'envie de montrer aux plus septiques que la lourde défaite subie à Strasbourg (4-0) n'était finalement qu'un accident.

Gardiens : Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE.

Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Nolan MBEMBA (pubalgie), Moreto CASSAMA (choix), Thomas FONTAINE (choix), Hassane KAMARA (choix), Sheyi OJO (choix), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix)

