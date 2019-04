Ligue 1 (J31) | Le Stade de Reims tient la dragée haute à Lille avec un sentiment d'injustice (1-1)

Reims, France

Le Stade de Reims aime à confondre les sentiments cette saison. L'opposition proposée face à Lille lors de la 31e journée de Ligue 1 mêlera une fois de plus satisfaction et frustration. Satisfaction d'abord d'avoir su résister à un collectif lillois très solide et bien organisé. Face au dauphin de L1, les Rémois ont répondu dans l'engagement, la rigueur, la discipline et la solidité. Et lorsque la défense semblait en difficulté, Edouard Mendy répondait toujours présent pour sauver les siens.

Solide et capable de piquer par séquences, le Stade de Reims a tout de même fini par céder, une fois. Sur un corner bien tiré, José Fonte s'envole plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable (55e). Elle a pour conséquence de réveiller des locaux loin d'avoir la tête dans le sac. Plus ambitieux, les Rémois poussent plusieurs fois Mike Maignan à faire des parades décisives. L'entrée de Rémi Oudin, associée au travail physique imposé par Pablo Chavarria fait du bien. Les ouvertures sont plus nombreuses et sur l'une d'elles, Tristan Dingomé envoie idéalement Rémi Oudin défier le gardien lillois. Le buteur maison fait mouche grâce à la VAR qui valide une égalisation, un temps recalée pour hors-jeu. Profitable jusque là, la vidéo ne permettra pas pour autant aux Rémois de profiter d'un penalty pour une main évidente dans la surface en fin de match. Qu'importe, le Stade de Reims a redressé la barre et confirmé qu'il n'était pas 6e par hasard.

-

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Lille font match nul 1-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 18 642

: 18 642 Arbitre : M. Jérôme Brisard

M. Jérôme Brisard Pelouse : très bonne

: très bonne Buts : Oudin (78e) pour Reims ; Fonte (54e) pour Lille

Oudin (78e) pour Reims ; Fonte (54e) pour Lille Avertissements - aux Rémois Alaixys Romao (40e) et Abdul Rhaman Baba (43e) ; aux Lillois Adama Souamaoro (23e), Thiago Maia (30e).

aux Rémois Alaixys Romao (40e) et Abdul Rhaman Baba (43e) ; aux Lillois Adama Souamaoro (23e), Thiago Maia (30e). Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Doumbia, 84e), Cafaro, Zeneli (Oudin, 59e), Dia (Chavarria, 66e). Entr. : David Guion

: Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Doumbia, 84e), Cafaro, Zeneli (Oudin, 59e), Dia (Chavarria, 66e). Entr. : David Guion Lille : Maignan - Koné, Soumaoro, Fonte (cap), Celik, Ikoné, Bamba, Maia (Soumaré, 89e), Mendes, Rémy (Leao, 70e), Pépé. Entr. : Christophe Galtier

-

-

-

VIDEO | La grosse colère du président du @StadeDeReims Jean-Pierre Caillot contre l’arbitrage après le match nul face à @losclive#SDRLOSC#FBsportpic.twitter.com/HD31kKiBTs — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 7, 2019

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims David Guion après le match nul face à @losc (1-1) #LOSCSDR#FBsportpic.twitter.com/WxwUTtUd4Q — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 7, 2019