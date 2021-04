Ligue 1 (J31) | Le Stade de Reims veut poursuivre sa dynamique face à Rennes (15 heures)

Invaincus à domicile depuis le 22 novembre et une défaite face à Nîmes, les Rémois veulent continuer leur série et pourquoi pas pointer leur tête dans le top 10 du classement. Mais ils devront se passer de leur capitaine Yunis Abdelhamid, suspendu.

Pour la 100e de leur entraîneur en Ligue 1, les Rémois retrouvent la pelouse du Stade Delaune sur laquelle ils n'ont plus perdu depuis le 22 novembre, et cette défaite face à Nîmes (0-1). Depuis ce jour de novembre, les Rémois ont toujours su défendre leur territoire même s'il y a eu beaucoup de matchs nuls. Et cela tombe bien, dans cette dernière ligne droite de 8 matches jusqu'à la fin du championnat, les Rémois vont en disputer 5 au Stade Delaune (Rennes, Metz, Marseille, Monaco et Bordeaux) pour seulement 3 déplacements ( Nice, Nîmes, Paris). Face à une équipe rennais qui leur réussi plutôt bien depuis plusieurs saisons, les hommes de David Guion auront toutefois fort à faire, les Rennais restent sur deux succès consécutifs après l'arrivée de Bruno Genesio, qui a succédé à Julien Stéphan sur le banc. Pour cette rencontre, le Stade de Reims sera privé de son capitaine Yunis Abdelhamid qui a cumulé 3 cartons jaunes en l'espace de 10 matches. Valon Berisha est lui revenu blessé de sélection.