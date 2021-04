Ligue 1 (J31) - Trois joueurs suspendus pour OM-DFCO, Assalé toujours blessé

Encore huit matchs, et cette saison 2020/21 de Ligue 1 sera terminée. Après deux semaines de trêve internationale, pour la 31e journée, le DFCO se déplace à Marseille, dimanche 4 avril. Des Dijonnais en grande difficulté, 20e et derniers, qui restent sur dix défaites consécutives, face à l'OM, 6e et encore en course pour l'Europe malgré la crise qui a secoué le club en début d'année.

Le point sur les blessés et les suspendus

Plusieurs joueurs du DFCO seront absents pour ce déplacement. L'attaquant Roger Assalé et le milieu Junior Dina Ebimbé (ischios) vont reprendre l'entraînement mardi prochain, "le protocole réathlétisation est en cours", indique l'entraîneur David Linarès. Ils devraient être disponibles pour le match à Monaco.

Pape Cheikh Diop (blessé à la cheville), est revenu à l'entraînement cette semaine. Le jeune gardien Levi Ntumba, qui a reçu un coup lors du rassemblement international avec les U20, sorti sur protocole commotion, sera absent.

Dina Ebimbe, Ndong et Kamara sont suspendus.

Mounir Chouiar, écarté lors de trois des quatre derniers matchs, fera-t-il son retour ? "Il a fait plutôt une bonne semaine au niveau de l'investissement", se contente d'annoncer David Linarès. Réponse avec la publication des groupes samedi.

Une dizaine de joueurs du DFCO étaient appelés avec leurs sélections nationales lors des quinze derniers jours. Des tests Covid vont être effectués vendredi, résultats attendus samedi.