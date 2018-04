Un succès important pour Montpellier dans sa course à l'Europe. Les pailladins se sont imposés ce dimanche à Caen (3-1) lors de la 31e journée de Ligue 1. En attendant le match de Rennes, les footballeurs héraultais remontent à la cinquième place.

L'homme du match se nomme Giovanni Sio. L'attaquant a inscrit un doublé (21e et 53e mn), son neuvième et dixième but en championnat. Ellyes Skhiri, très en forme en ce moment, a également marqué un but en première période. Caen a profité d'un petit relâchement en fin de match mais le Stade Malherbe a globalement été dominé au cours de la rencontre.

Les réactions

"La victoire était très important après notre série de match nul. On avait à coeur de rebondir et de garder le bon rythme dans cette course à l'Europe" - Ellyes Skhiri

"Nous avons été solide malgré le but encaissé en fin de rencontre. Maintenant nous allons tout faire pour décrocher cette cinquième ou sixième place au classement" - Nordi Mukiele

Le classement de la Ligue 1