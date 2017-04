Ligue 1 (J32) : Caen - Montpellier 0-2

Le Stade Malherbe de Caen s'est incliné ce samedi contre Montpellier pour la 32e journée de Ligue 1. Défaite 2-0 contre un adversaire direct dans la course au maintien.

C'était un duel entre deux clubs en panne de résultats depuis quelques semaines. Deux clubs juste au dessus de la zone rouge et ce samedi c'est Montpellier qui sort la tête de l'eau en s'imposant 2-0 grâce à des buts de Sessegnon (50e) et Ikoné (88e).

La soirée cauchemardesque comprend aussi un pénalty oublié en faveur des Caennais, une multitude d'occasion manquées par des Malherbistes vifs mais parfois brouillons. Et enfin des victoires de plusieurs adversaires directs : Lorient, Bastia et Nancy. Ultime coup dur le défenseur Frédéric Guilbert est sorti sur une civière, visiblement sérieusement touché à l'épaule.

Les réactions à venir

C'est un coup de bambou sur la tête avec en plus les adversaires directs qui reviennent en boulet de canon ! On a tout donné surtout en deuxième mi-temps, mais on manque de réalisme et de réussite. C'est vraiment une soirée cauchemardesque !!!! - Jordan ADEOTI