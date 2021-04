Ligue 1 (J32) : Gagner à Metz pour confirmer l'exploit parisien

Lille se déplace à Metz ce vendredi soir pour le compte de la 32ème journée de L1. Coup d'envoi de la rencontre à 21H. Les nordistes, de nouveau leaders de la L1, voudront absolument signer une 20ème victoire en championnat qui leur permettrait de garder leurs distances avec le PSG, Monaco et Lyon.

L'enjeu

Jusqu'à la fin de saison l'enjeu principal des lillois, à chaque journée, sera de conserver leur avance sur leurs poursuivants dans la course au titre. Avant ce rendez-vous lorrain, le LOSC a repris ses distances avec la concurrence. Paris est à 3 longueurs, Monaco à 4 et Lyon à 5. Samedi, les parisiens seront en déplacement à Strasbourg, et dimanche, Monaco accueillera Dijon pendant que Lyon recevra Nîmes.

Galtier se méfie de Metz Copier

La décla d'avant-match: A quand le retour de Jonathan David?

La mauvaise nouvelle est tombée lundi soir: touché à la cheville droite sur un tacle du parisien Gueye, Jonathan David sera absent plusieurs semaines. Le canadien souffre d'une rupture ligamentaire. Son entraîneur Christophe Galtier ne sait pas à quel moment il pourra de nouveau compter sur son meilleur buteur en championnat (10 réalisations) mais il s'est montré rassurant : " Je suis agréablement surpris de le voir marcher normalement. Il est forfait bien entendu contre Metz, probablement aussi contre Montpellier. On se projettera ensuite sur le match à Lyon"

Jonathan David, blessé à la cheville à Paris, sera absent plusieurs semaines © Radio France - Charley Sylvain

Les stats du match : Metz pas au mieux

Les lorrains, battus lors de leurs 3 derniers matches à St Symphorien, vivent une période délicate en championnat. Les joueurs de Frédéric Antonetti viennent d'enchaîner 4 rencontres sans le moindre succès en L1. Ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 27 février. La défense lorraine vient d'ailleurs d'encaisser 9 buts lors de ses 3 dernières sorties. Conséquence au classement, Metz est désormais relégué à 7 points de Lens dans la course européenne à la 5ème place.

Le joueur à suivre : le revenant Jonathan Ikoné

Jonathan Ikoné avait cédé en début de saison sa place de titulaire, mais depuis plusieurs semaines, le brésilien Araujo a perdu de l'influence dans le jeu offensif lillois et donc la confiance de son entraîneur Christophe Galtier. L'international espoir, qui n'a jamais rien lâché, en a profité pour retrouver de l'importance dans le collectif lillois. C'est d'ailleurs lui qui a offert le but de la victoire à Jonathan David samedi dernier sur la pelouse du Parc des Princes. Capable de jouer milieu offensif droit ou 2ème attaquant, il a débuté les 8 derniers matches de L1 auxquels il a pris part.

La compo France Bleu

Maignan - Celik Fonte Botman Reinildo - Weah André Sanches Bamba - Ikoné Yilmaz