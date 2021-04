Ligue 1 (J32) : La Covid_19 s'invite à Lens en pleine course à l'Europe

14 ans que le RC de Lens n'a pas goûté aux plaisirs de la coupe d'Europe. Les Lensois reçoivent donc Lorient cet après-midi (15h00), dans le but de garder la 5e de Ligue 1. La Covid_19 a cependant calmé les ardeurs sang-et-or, et 5 joueurs testés positifs ont dû déclarer forfait.

L'enjeu : 5e place et maintien en jeu

Les Lensois reçoivent le FC Lorient dans un contexte particulier, 5 joueurs sont positifs au Covid et manqueront donc cette rencontre. Il s'agit de Fofana, Badé, Medina, Ganago et Mauricio. Blessé au mollet jeudi à l'entraînement, Florian Sotoca manquera aussi à l'appel. Il faudra tout de même prendre des points contre Lorient pour garder la 5e place, synonyme d'Europa League. Pas simple face à des Lorientais qui se battent pour le maintien, et qui sont sortis de la zone de relégation (17e) depuis la 27e journée.

La décla d'avant-match : "On pense que ça n'arrive qu'aux autres"

Massadio Haïdara est revenu en conférence de presse sur l'appréhension de la Covid_19 et du retour après l'avoir lui-même attrapé. "On pense que ça n'arrive qu'aux autres (d'être contaminé) mais une fois qu'on l'a, on se pose des questions. Quand tu reviens, tu as toujours des petites appréhensions. On ne sait pas comment le corps va réagir, moi j'avais mis 2-3 semaines à vraiment bien récupérer."

A 7 matchs de la fin, les craintes sont de mise dans la course à l'Europe ...

Les stats : Deux équipes en forme vont s'affronter au stade Bollaert-Delelis !

Les Lensois sont invaincus depuis 10 matchs en Ligue 1, record actuel dans l'élite. De leur côté, les Merlus ont pris 20 points sur la phase retour du championnat (4e de Ligue 1 sur cette période). "Ils sont juste derrière le quatuor de tête sur la phase retour, et nous on est juste derrière eux. Ça prouve la qualité de leur équipe" rappelait Franck Haise avant le match.

Le joueur à suivre : la hype Armand Laurienté

Sur les 5 derniers matchs, le milieu offensif des Merlus a marqué 3 buts (dont coup-franc ci-dessous), et délivré une passe décisive. L'International espoir est en pleine forme, et son duo avec Terem Moffi et ses 6 buts depuis le 1er janvier pourraient faire mal à la défense artésienne.

La compo probable : Changements de circonstances

Leca - Haïdara, Fortes, Gradit - Boura, Doucouré, Cahuzac, Clauss - Kakuta - Banza, Kalimuendo