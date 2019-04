Ligue 1 (J32) | Le Stade de Reims à Monaco pour défier une équipe européenne en plein renouveau (20h)

Reims, France

Ecoutez le direct ce samedi à partir de 19h30

Il ne reste plus que sept matches avant le dénouement, avant l'issue de cette saison qui aura apporté beaucoup de satisfaction tant les Rémois ont bien pris la mesure de la Ligue 1. Sauf catastrophe, le Stade de Reims devrait terminer la saison dans le Top 10 à condition de prendre encore quelques points notamment face aux concurrents directs comme Saint-Etienne ou Nîmes. Reste aussi à tenter d’accrocher ce paris fou de se qualifier en Coupe d'Europe à l'issue de la saison. La 4e place sera automatiquement qualificative pour disputer la phase de poules de la Ligue Europe la saison prochaine. La 5e aussi, si et seulement si, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France face à Rennes le 27 avril prochain au Stade de France. Même si ce match à Monaco ne sera pas décisif, ramener un résultat positif de la Principauté semble être essentiel pour rester dans le coup et toujours dans la lutte avec Marseille, Nice, Montpellier et Saint-Etienne qui mène la troupe pour l'instant. Pour ce déplacement à Monaco, Reims devra se passer des services de Pablo Chavarria qui souffre d'une blessure aux adducteurs. A noter cette statistique qui ne plaide pas trop en faveur des Rémois : Monaco n'a plus perdu contre un promu au Stade Louis II depuis octobre 2010...

-> Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco - Stade de Reims

Gardiens : Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE.

Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Boulaye DIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Nolan MBEMBA (pubalgie), Virgile PINSON (épaule), Moreto CASSAMA (choix), Pablo CHAVARRIA (reprise), Thomas FONTAINE (choix), Sheyi OJO (choix), Sambou SISSOKO (choix).