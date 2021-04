Ligue 1 (J32) | Le Stade de Reims à Nice pour essayer de voir encore plus haut (15h)

Quatre victoires et un match nul sur les 5 derniers matches. Des succès à rennes et face à Marseille. Nice n'a absolument plus rien à voir avec l'équipe qui il y a encore quelques semaines, commençaient à regarder la zone de relegation avec une certaine crainte. Mais l'OGC Nice a retrouvé le bon chemin, une équipe ambitieuse à gros budget qui avait l'ambition de retrouver une nouvelle fois l'Europe à l'issue de la saison. Reims suit le parcours de Nice depuis deux saisons maintenant. Les deux équipes ont terminé à la 5e et 6e place lors du dernier exercice, allant chercher les dernières places pour l'Europe. Et les Rémois également peuvent afficher un bon bilan actuel, 7 matches sans défaite même si beaucoup de matches nuls illustrent ce parcours. Le Stade de Reims a désormais l'ambition de regarder vers le haut et pourquoi pas basculer dans cette première partie de tableau, même si l'entraîneur David Guion souhaite d'abord consolider cette 12e place, encore inespérée il y a quelques mois. Pour cette rencontre, Moreto Cassama sera suspendu après le carton rouge reçu face à Rennes. Valon Berisha, opéré du genou, est lui blessé, il sera indisponible jusqu'à la fin de cette saison. Retour de suspension du capitaine Yunis Abdelhamid.

