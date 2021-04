Ligue 1 (J32) | Le Stade de Reims prend un point à Nice après un match terne (0-0)

C'est toujours un peu la même rengaine. De la volonté, de la discipline, une belle solidité, mais encore trop de difficultés lorsqu'il s'agit de se montrer dangereux dans les 30 derniers mètres. A Nice, les Rémois avaient une occasion supplémentaire d'intégrer la première moitié de tableau de Ligue 1. Il n'en fut rien, une fois de plus. Et si les premières minutes laissaient espérer quelques belles émotions, elles se sont finalement révélées bien rares. D'autant que Boulaye Dia, longtemps isolé sur la pointe de l'attaque, a du céder sa place à la pause, victime d'une blessure à la cheville.

Finalement, c'est William Saliba qui était tout proche d'aider les Rémois en déviant un centre de Xavier Chavalerin, que Yunis Abdelhamid attendait au second poteau. Après la pause, El Bilal Touré a bien tenté de créer le danger, mais il était trop seul pour y parvenir. Et lorsqu'il eut un peu d'espaces pour prendre la profondeur et tromper Walter Benitez, le timing de la passe de Kaj Sierhuis n'était pas bon, laissant l'attaquant rémois en position de hors-jeu. Une émotion éteinte et un but logiquement refusé (86e). Face à des Niçois pas plus inspirés et qui ont eux aussi rapidement perdu Amine Gouiri, le Stade de Reims s'assure tout de même un point supplémentaire. La barre des 40 points franchie, il convient désormais de trouver de l'efficacité contre Metz dès dimanche prochain

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Nice font match nul 0-0

Arbitre : Jérémy Stinat

: Jérémy Stinat Avertissement - au Rémois El Bilal Touré (88e)

- au Rémois El Bilal Touré (88e) Nice : Benitez - Kamara, Saliba, Todibo, Lotomba, Thuram (Lees-Melou, 74e), Schneiderlin (cap), Claude-Maurice, Gouiri (Maolisa, 46e), Rony Lopes (Ndoye, 74e), Dolberg. Entr. : Adrian Ursea

: Benitez - Kamara, Saliba, Todibo, Lotomba, Thuram (Lees-Melou, 74e), Schneiderlin (cap), Claude-Maurice, Gouiri (Maolisa, 46e), Rony Lopes (Ndoye, 74e), Dolberg. Entr. : Adrian Ursea Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Munetsi, Chavalerin, Doumbia (Zeneli, 67e), Mbuku (Kutesa, 86e), Cafaro (Sierhuis, 82e), Dia (Touré, 46e). Entr. : David Guion

