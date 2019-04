Ligue 1 (J32) | Le Stade de Reims sans solution et contraint au nul à Monaco (0-0)

Monaco, Saint-Victoret, France

Entre un ancien européen et un autre qui peut rêver d'Europe, la différence était faible ce samedi soir. A Monaco pourtant, les Rémois ont d'abord fait preuve d'ambitions. Les Monégasques, eux, semblaient être branchés sur courant alternatif, la faute à une défense qui montrait quelques signes inquiétants de fragilité. Pas suffisant pour permettre à des Rémois trop brouillons et enchaînant les mauvais choix d'ouvrir le score.

Mathieu Cafaro et Rémi Oudin ont bien tenté avant la pause, mais Subasic, pas toujours à l'aise, assurait l'essentiel dans les moments chauds. Boulaye Dia, lui, trouvait le poteau sur un cafouillage dans la surface monégasque. Sans le savoir, Reims avait passé sa chance. Car le retour des vestiaires est clairement en faveur des hommes de Leonardo Jardim. Privé de ballons, le Stade de Reims subit et concède 18 corners au total. Si Kamil Glik touchera aussi les montants, l'ASM n'aura pas plus trouvé la faille, tombé sur un grand Edouard Mendy en fin de match. Avec 48pts, le Stade de Reims égale son meilleur total de points en Ligue 1 de l'ère moderne. Il laisse pourtant Marseille et peut-être St-Etienne, prochain adversaire dimanche à Delaune, s'échapper vers les places européennes.

A Monaco (stade Louis II), Monaco et le Stade de Reims font match nul 0-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 7094

: 7094 Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Pelouse : bonne

: bonne Avertissements - aux Monégasques Danijel Subasic (59e) et Djibril Sidibé (89e)

aux Monégasques Danijel Subasic (59e) et Djibril Sidibé (89e) Monaco : Subasic - Ballo Touré, Glik (cap), Jemerson, Sidibé, Lopes, Silva, Golovin (Falcao, 65e), Fabregas (Aholou, 15e), Jovetic (Vinicius, 84e), Gelson Martins. Entr. : Leonardo Jardim

: Subasic - Ballo Touré, Glik (cap), Jemerson, Sidibé, Lopes, Silva, Golovin (Falcao, 65e), Fabregas (Aholou, 15e), Jovetic (Vinicius, 84e), Gelson Martins. Entr. : Leonardo Jardim Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Doumbia, 85e), Oudin (Zeneli, 72e), Cafaro, Dia (Suk, 65e). Entr. : David Guion

