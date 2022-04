Ligue 1 (J32) : Le Stade de Reims se contente du match nul à Montpellier (0-0)

Bien calés dans le ventre mou de Ligue 1, Montpelliérains et Rémois n'avaient pas d'enjeux suffisants, autre que de stopper une série négative, pour offrir un spectacle très satisfaisant ce dimanche après-midi. Il faut dire que la chaleur estivale ne donnait pas de réels arguments favorables à l'effort. C'est donc sur un faux-rythme que démarrait la partie, les deux équipes rivalisant d'originalité pour enchaîner les maladresses techniques. Il faut attendre la 20e minute pour apercevoir Mitchell Van Bergen dans la profondeur. Mais sa reprise ne mettait pas en danger le gardien héraultais. La meilleure occasion fut à mettre à l'actif de Jens Cajuste, qui en reprenant un bon centre en débordement d'Ilan Kebbal, poussait Bertaud à la parade. Predrag Rajkovic ne fut pas en reste en sortant in extremis devant Wahi tandis que Marshall Munetsi manquait sa passe en retrait.

Les efforts consentis après la pause n'étaient guère plus emballants, mais les situations furent plus nombreuses, tout de même. Mais le jeu de contre des Rémois manquaient encore de réalisme, malgré la percussion d'Arber Zeneli, entré à la pause. Et ni la frappe enroulée de Kebbal, ni la tentative lointaine de Cajuste ne mettait réellement en danger le gardien montpelliérain. Son homologue rémois, lui, devait rester vigilant face à Wahi puis Mavididi. A six matchs de la fin, le Stade de Reims peut voir venir. 13e de L1, il sera difficile de voir beaucoup plus haut pour des Rémois également maintenus. A défaut de vivre une fin de saison emballante, le Stade de Reims aura à coeur de performer lors des matchs de gala qu'il lui reste à jouer à Delaune, à commencer par Lille et Marseille mercredi et dimanche.

. -

A Montpellier (stade de la Mosson), Montpellier et le Stade de Reims font match nul 0-0

Arbitre : Mr Anthony Gautier

: Mr Anthony Gautier Avertissements - aux Rémois Marshall Munetsi (60e), Thomas Foket (70e), Predrag Rajkovic (87e)

- aux Rémois Marshall Munetsi (60e), Thomas Foket (70e), Predrag Rajkovic (87e) Montpellier : Bertaud - Cozza, Sakho, Esteve, Souquet - Ferri, Leroy (Cabella, 56e), Savanier (Germain, 75e) - Mollet (Chotard, 56e), Mavididi (Makouana, 92e), Wahi. Entr. : Olivier Dall'Oglio

: Bertaud - Cozza, Sakho, Esteve, Souquet - Ferri, Leroy (Cabella, 56e), Savanier (Germain, 75e) - Mollet (Chotard, 56e), Mavididi (Makouana, 92e), Wahi. Entr. : Olivier Dall'Oglio Reims : Rajkovic – Konan, Munetsi, Faes (cap), Foket (Gravillon, 72e), Busi - Matusiwa, Lopy - Cajuste (Locko, 82e), Van Bergen (Zeneli, 46e), Kebbal (Doumbia, 72e). Entr. : Oscar Garcia

. -

