Ligue 1 (J32) - Montpellier garde espoir d'Europe après son succès contre Toulouse (2-1)

Les footbaleurs montpelliérains ont rélisé une bonne opération ce dimanche dans la course à l'Europe. Le succès contre Toulouse (2-1) grâce à un but de Souleymane Camara place le MHSC à la 6e place de la Ligue 1.

Montpellier, France

Une victoire et ça repart pour Montpellier. Les footballeurs pailladins se sont imposés ce dimanche contre Toulouse (2-1) à la Mosson lors de la 32e journée de Ligue 1. Un succès précieux dans la course aux places européennes. Un but de Souleymane Camara à la 77e relance le Montpellier Hérault au classement. Cette victoire place le MHSC à la 6e place à trois points seulement de Marseille.

Les buts

Après une première période bien terne, c'est Montpellier qui a ouvert le score à la 55e sur un bijoux d'Ellyes Skhiri. Le milieu a placé le ballon en pleine lucarne sur un service de Ruben Aguilar dans son couloir droit. C'est le troisième but cette saison pour l'international tunisien. Mais Montpellier va se faire surprendre sur corner à la 67e par Sidibé. Les remplaçants du MHSC ont fait beaucoup de bien à l'équipe. Deux minutes seulement après sont entrée en jeu, Souleymane Camara de la tête a délivré la Mosson sur un centre de Ruben Aguilar, double passeur contre Toulouse.

