Ligue 1 (J33) - Andy Delort, un doublé et un record contre Strasbourg

Andy Delort a offert la victoire au Montpellier Hérault samedi à Strasbourg (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1. L'attaquant pailladin dépasse son record de but en première division.

Mais où s'arrêtera-t-il ? Quand on pose la question à Andy Delort, il préfère répondre un peu à côté en grand superstitieux. Samedi soir à Strasbourg, Delort à une nouvelle fois débloqué la situation pour le MHSC. C'est lui, grâce à un bon travail d'Ambroise Oyongo, qui a offert la victoire aux footballeurs montpelliérains. L'attaquant a marqué son 12e et 13e but : "J'aimerais aller à 15" dit-il avec un sourire au coin des lèvres.

Mieux qu'à Caen

Son précédent record date de la saison 2015-16 lorsqu'il jouait à Caen. Andy Delort avait alors marqué 12 buts. Il fait donc mieux cette année à cinq journées de la fin du championnat. Mais une autre facette de l'attaquant fascine encore plus depuis qu'il joue à Montpellier. Delort s'est aussi transformé en sérial passeur. Il est en est à sept passes décisives cette saison. "Ça me tient à coeur de bien faire jouer mes coéquipiers" analyse le natif de Sète.