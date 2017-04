Ligue 1 (J33) : Caen revient de loin à Metz mais continue son surplace (2-2)

Mené par deux fois à Metz, le Stade Malherbe de Caen a trouvé les ressources pour égaliser. Si le point ramené de Lorraine n'est pas suffisant dans la course au maintien, il a le mérite de stopper l'hémorragie après trois défaites de rang. Caen reste 16ème, deux points devant la zone rouge.

Le match a encore une fois mal débuté pour le SMC. Patrice Garande a de nouveau du composer avec la blessure d'un joueur. Après Fred Guilbert la semaine dernière, le coach normand a perdu un nouveau latéral droit en la personne de Romain Genevois. Une blessure qui a eu pour conséquence l'entrée en jeu d'Ismael Diomandé, tout juste de retour de l'infirmerie, et le replacement de Nicolas Seube à droite de la défense.

Le milieu de terrain ivoirien s'est distingué en touchant la barre dans les ultimes instants de la première période. Après une percée sur la gauche de la surface d'Ivan Santini, une belle conservation-fixation de Yann Karamoh et un décalage pour Diomandé dont le tire a donc manqué la lucarne de peu.

Action-réaction

Au retour des vestiaires, malgré l'équilibre apparent entre les deux équipes, Metz prend l'avantage. Servi sur la droite près de la ligne de touche, Cohade délivre une merveille de centre au deuxième poteau. Nicolas Seube passe au travers et Ismaïla Sarr, pour son premier ballon, envoie une superbe reprise sous la barre de Rémy Vercoutre (66').

Un avantage au score que les Messins ne vont conserver que 8 minutes. Le temps pour Vincent Bessat de déposer un coup-franc sur la tête décroisée d'Ivan Santini. Le Croate inscrit son 13ème but de la saison en Ligue 1 (1-1, 74').

On voit alors un SMC plus entreprenant mais les Messins vont reprendre l'avantage au score. D'une balle piquée, Ivan Balliu élimine trois Caennais avant de rentrer dans la surface et de centrer pour Cheick Diabaté. Oublié par Damien Da Silva, le géant malien n'a plus qu'à pousser au fond (2-1, 84').

Une nouvelle fois, Caen réagit. Quatre minutes seulement après le coup de poignard de Diabaté, Ronny Rodelin enfile son costume de sauveur. Le Réunionnais vient couper de la tête un centre de Jonathan Delaplace (2-2, 89').

Le perpétuel surplace

Les cinq minutes de temps additionnel ne changeront rien au tableau d'affichage, Caennais et Messins se quittent sur un nul qui n'arrange personne. Les deux équipes restent engluées dans la course au maintien. Pour Caen, compte tenu de la physionomie du match, c'est tout de même un bon point ramené de Saint-Symphorien. Il permet surtout de stopper l'hémorragie après trois défaites consécutives sans marquer le moindre but.

Incroyablement, le SMC flotte encore en dehors de la zone rouge. Les contreperformances se suivent, le danger se rapproche mais la marge de sécurité persiste, jusqu'à quand ?

Réactions