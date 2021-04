Ligue 1 (J33) - DFCO-Nice, pour retarder l'échéance de la descente en Ligue 2

La descente de Dijon en Ligue 2 sera-t-elle officielle dès ce weekend ? Le DFCO reçoit l'OGC Nice, dimanche 18 avril 2021, pour la 33e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 15h pour le match, à suivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne. Alors que plusieurs joueurs sont incertains à la veille de la rencontre, les "Rouges", même condamnés, sur une série de 12 défaites consécutives - et de 16 matchs sans victoires à domicile - vont chercher un sursaut sur leur pelouse du Stade Gaston Gérard.

Le DFCO relégué dès ce weekend si ...

Pour le DFCO, le calcul est simple : en cas de meilleur résultat de Nîmes - 18e et barragiste avant le début de la journée, face à Strasbourg - le DFCO descendra en Ligue 2 dès ce weekend. Par exemple, si Dijon fait match nul mais que Nîmes gagne, c'est cuit. Idem si le DFCO perd et que Nîmes fait match nul. De toute façon, dans les rangs dijonnais, on ne se fait plus d'illusions ... et on le dit clairement pour la première fois.

"On ne va pas se mentir, cela fait quelques matchs qu'on sait qu'on est relégués, on ne va pas se voiler la face, assure le n°10 Yassine Benzia, il faudrait faire un sans-faute et que tout le monde perde tous les matchs, c'est improbable". Même constat amer chez son entraîneur, David Linarès : "Je ne vais pas manier la langue de bois, la relégation est actée".

Pour autant, à les entendre, il n'y a pas forcément une envie d'abréger cette saison le plus vite possible, de mettre un terme aux souffrances de la bête blessée. Au contraire. "On veut juste finir ce championnat de manière digne et responsable. J'ai une image à redorer, martèle Linarès. On est en Ligue 1, la moindre des choses c'est de respecter ce championnat jusqu'au bout". Il reste pour cela six matchs jusqu'à la fin de la saison. Six occasions de laisser un souvenir plus glorieux que de malheureux records.

Commencer à préparer la saison prochaine ?

David Linarès souligne que l'intersaison - avec le mercato et les chamboulements dans l'effectif qui l'accompagneront - sera très importante. Le coach commence-t-il déjà à préparer la saison prochaine, lui qui est assuré d'être sur le banc du DFCO ? Le Jurassien a fait entrer deux jeunes joueurs lors des deux derniers matchs, Arthur Zagré (prêté par Monaco) face à l'OM et Jacques Siwé (issu du centre de formation) contre l'ASM. "C'est surtout pour récompenser un état d'esprit et une fraîcheur mentale, indique le coach. J'ai bien conscience qu'en Ligue 2, le centre de formation aura un rôle à jouer. Pour les jeunes, c'est une opportunité de pouvoir franchir le cap".

Se souvenir du match aller

Même si ce n'est pas le match le plus abouti de la saison selon David Linarès, le DFCO devra en tout cas s'inspirer du match aller face à Nice pour s'offrir un sursis dans l'élite. Une victoire 3-1, en novembre, avec un doublé de Mama Baldé. Une équipe tueuse, inspirée, opportuniste, lucide. Des ingrédients trop souvent absents lors des matchs suivants - surtout depuis la défaite à Lorient en janvier dernier, premier match de la série de défaites. Le début de la fin.

