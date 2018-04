Metz, France

Le FC Metz n'avait pas gagné contre le Stade Rennais depuis 18 ans. Dans l'état actuel des choses, il était difficile de miser une pièce sur les Grenats dans cette 33e journée de ligue 1. Mais les Messins ont déjoué toutes les statistiques en s'imposant au Roazhon Park samedi soir.

Pourtant, l'affaire partait mal pour les Hommes de Frédéric Hantz. Rapidement dominés, les Grenats ne se procurent pas beaucoup d'occasions dans le premier acte. Les Bretons, eux, justifient leur 5e place au classement et sont beaucoup plus dangereux à l'image de cette remise de Wahbi Khazri pour Ismaïla Sarr dans la surface de réparation. Le tir de l'ancien messin est contré par Vahid Selimovic (4'). Le Serbo-luxembourgeois, très en vue dans cette rencontre, se sacrifie à nouveau sur un tir à bout portant de Benjamin André quelques minutes plus tard (17').

Les Rennais continuent de pousser et parviennent à ouvrir le score par l'intermédiaire de Benjamin Bourigeaud parfaitement servi par Yoann Gourcuff. Le meilleur passeur breton s'adjuge son 7e but cette saison d'un bon coup de tête (33').

Matthieu Dossevi et Nolan Roux soignent leurs statistiques

La pause fait du bien aux Messins qui reviennent sur la pelouse plus conquérants et entreprenants. Et les efforts payent. Matthieu Dossevi sert parfaitement Nolan Roux dans la surface de réparation qui parvient à placer sa tête. Le gardien breton Tomáš Koubek est battu et les Messins reviennent dans la partie (51').

La doublette Dossevi-Roux fonctionne très bien et fait à nouveau parler d'elle dans cette deuxième mi-temps. Le premier sert encore une fois le deuxième au second poteau qui tend sa jambe et glisse le ballon au fond des filets. Matthieu Dossevi délivre sa dixième passe décisive de la saison, Nolan Roux marque son 14e but. Une entente parfaite.

Solides défensivement, face à des Rennais abattus, les Grenats tiennent le score et remportent leur première victoire en championnat depuis le mois de janvier. Trois points qui permettent d'espérer et de croire à l'impossible.

La feuille de match

Ligue 1 de football (33e journée). A Rennes (Stade Roazhon Park) : Rennes battu par le FC Metz 1-2 .(mi-temps: 1-0)

(33e journée). A Rennes (Stade Roazhon Park) : .(mi-temps: 1-0) Arbitre. H. Ben El Hadj

H. Ben El Hadj Buts. Rennes : Bourigeaud (26'). Metz : Roux (52', 57')

Rennes : Bourigeaud (26'). Metz : Roux (52', 57') Avertissements. Au Rennais Bensebaini (90'+3) ; aux Messins Rivierez (15'), Selimovic (48'), Rivière (63'), Palmieri (74')

Au Rennais Bensebaini (90'+3) ; aux Messins Rivierez (15'), Selimovic (48'), Rivière (63'), Palmieri (74') Rennes. Koubek - Danzé (cap) (Lea Siliki 73), Gelin, Gnagnon, Bensebaini - Andre, Prcic, Gourcuff (Sakho 56), Bourigeaud, Sarr (Hunou 69) - Khazri. Entr. : Sabri Lamouchi

Koubek - Danzé (cap) (Lea Siliki 73), Gelin, Gnagnon, Bensebaini - Andre, Prcic, Gourcuff (Sakho 56), Bourigeaud, Sarr (Hunou 69) - Khazri. Entr. : Sabri Lamouchi Metz. Kawashima - Balliu, Rivierez (Palmieri 45), Niakhaté, Selimovic (Poblete 63) - Cohade (cap), Diagne - Dossevi, Mollet, Roux (Niane 76), Rivière. Entr. :Frédéric Hantz

Les plus de France Bleu Lorraine

La paire Dossevi-Roux qui agite les statistiques.

Vahid Selimovic qui contre deux tirs rennais en première mi-temps.

L'orgueil messin après la claque reçue face à Lyon la semaine dernière.

Les moins de France Bleu Lorraine

Jonathan Rivierez dépassé en défense centrale et averti une nouvelle fois dans ce match.

L'ancien Messin Ismaïla Sarr qui ne serre pas la main de son entraîneur Sabri Lamouchi à sa sortie du terrain.

