Ligue 1 (J33) : Le RC Lens heureux de retrouver ses supporters après le derby

Victorieux du derby (2-1) à Lille samedi dernier, les Sang et Or ont à cœur de retrouver leur public à Bollaert

Il y aura quoi au bout de cette série de six matchs ? Peut-être seulement des vacances bien méritées... Peut-être une qualification en Europe, bien méritée. Si le club du Racing Club de Lens n'a jamais évoqué cette seconde option, on reconnait désormais être dans le bon wagon. Mais tout reste à faire. Et ça passe par un résultat ce mercredi 20 avril, face à Montpellier, pour la 33e journée de Ligue 1. Ce qui est sûr, c'est que Bollaert sera plus que jamais derrière ses joueurs, quatre jours après la victoire chez le voisin lillois (2-1).

La décla : "Evidemment que c'est possible! On est toujours dans la course à six journées de la fin."

L'objectif, c'est le maintien, répétait le staff du RC Lens pendant une grosse première moitié de saison. Après la barre des 40 points franchie, on a entendu qu'il fallait faire le mieux possible. L'entraîneur Lensois Franck Haise n'a jamais voulu fixer une qualification européenne comme objectif. Mais maintenant qu'elle est à portée de main, il reconnait... qu'elle est à portée de main. "On a une dynamique à entretenir, c'est à nous de le faire."

Je sais pas combien on en gagnera, mais le plus important c'est de prendre du plaisir. Tant qu'on gardera cet état d'esprit, on pourra aller très loin - Florian Sotoca

Une phrase discrète, qui ne met pas la pression sur son groupe. C'est du bonus, dit-il en substance. Mais pour ça, il faut poursuivre la belle série dans le jeu et dans les résultats.

La stat : Jamais le RCL n'a enchainé trois victoires cette saison

On a le sentiment que les Sang et Or ont trouvé un nouvel équilibre dans le jeu. "Oui on est très bien depuis deux matchs. On a su rivaliser dans des circonstances difficiles." analyse Florian Sotoca. Il y a eu la victoire (3-0) à 10 contre 11 contre Nice. Puis le succès important dans le derby. "On avait une dynamique compliquée depuis janvier, reconnait Franck Haise. Ce n'est pas facile d'être toujours brillant dans le jeu, avec beaucoup d'énergie. On a eu un moment moins bien. Alors on a essayé d'être plus hermétique. Il fallait passer ce moment qui était un peu moins riche."

Le joueur à suivre : Le 12e homme

Certes, on pourrait mettre ça pour chaque match à domicile. Mais cette semaine a été "exceptionnelle" selon Franck Haise. Entre le match contre Nice dans une superbe ambiance dimanche dernier. L'entrainement pré-derby à Bollaert devant 6.200 spectateurs mercredi. "Et l'apothéose à la Gaillette. [Dans la nuit, au retour du derby victorieux] Ce sont des moments rares quand même."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est pour ce genre de moment que vous faites du football" répondait Florian Sotoca cette semaine en conférence de presse. Alors ils ont hâte de retrouver leurs supporters et la fête sera forcément belle. "Ca nous donne beaucoup de force." rajoute l'attaquant.

la compo France Bleu Nord : Le retour de Doucouré au milieu

Farinez - Frankowski, Wooh, Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucouré, Pereira Da Costa - Kalimuendo, Sotoca

Gaël Kakuta et Facundo Medina soignent des petites douleurs. Massadio Haïdara purge son deuxième match de suspension. Contrairement à Cheick Doucouré, de retour.