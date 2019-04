Ligue 1 (J33) | Le Stade de Reims défie Saint-Etienne, à quitte ou double... (17h)

Reims, France

Ecoutez le direct à partir de 16h30

Alors qu'il ne reste que 6 matches de championnat à disputer, ce match face à Saint-Etienne ce dimanche à Delaune ressemble à un match de la dernière chance pour les Rémois, dernière chance pour continuer à rêver d'Europe. D'abord parce que les habitués de ce sprint final sont en route à l'image de Marseille vainqueur à Guingamp samedi. Saint-Etienne vient de prendre 10 points sur 12 possibles. Et même Montpellier, qui fait aussi parti des invités surprises de cette lutte, s'est imposé à Strasbourg hier et reste dans le coup. On sait que les Rémois devront faire un parcours quasi parfait lors de ces 6 derniers matches, mais on sait aussi que face à un adversaire direct comme l'AS Saint-Etienne, il ne faudra pas passer à côté du rendez-vous, malgré l'ampleur de la tâche. Ce sera donc stop ou encore pour les Rémois, un match à quitte ou double, même si bien sûr, cela ne remettra en rien l’excellente saison rémoise. Mais ce dimanche sur les coups de 19 heures, soit les Rémois et leurs supporters continueront de rêver, soit ils reviendront sur terre avec l'espoir - celui là beaucoup plus abordable - de terminer dans la première partie du classement.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - AS Saint-Etienne

Gardiens : Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE.

Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN.

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Nolan MBEMBA (pubalgie), Virgile PINSON (épaule), Moreto CASSAMA (choix), Axel DISASI (choix), Sheyi OJO (choix), Sambou SISSOKO (choix), Hyun-Jun SUK (choix).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le match face à @ASSEofficiel

A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce dimanche à partir de 16h30 #SDRASSE#FBsportpic.twitter.com/j9Omhfnh5m — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 20, 2019

VIDEO | Le gardien de but du @StadeDeReims Édouard Mendy évoque le match face à @ASSEofficiel#SDRASSE#FBsportpic.twitter.com/T9hrtSRT9p — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 19, 2019