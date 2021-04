Ligue 1 (J33) | Le Stade de Reims n'a pas trouvé la clé face à Metz (0-0)

Malgré une animation plus concrète et une domination plus nette qu'à Nice la semaine, le Stade de Reims n'a pas obtenu meilleur résultat que sur la Côte d'Azur, ce dimanche face à Metz, lors de la 33e journée de Ligue 1. Les opportunités ont pourtant existé. Reims est désormais 11e de Ligue 1.

En sport comme ailleurs, les statistiques ont cette particularité d'être interprétées comme bon nous semble. Ainsi les Rémois pourront se satisfaire dimanche soir de voir le Stade de Reims invaincu depuis désormais neuf matchs. Une invincibilité à relativiser par sept scores de parité dont trois sans buts. Pas de quoi avancer bien vite dans un championnat ultra serré. David Guion s'était pourtant donné les moyens de faire trembler les filets en optant pour un schéma avec deux attaquants.

Entreprenants, les Rouge et Blanc donnaient raison à leur coach en se portant de façon plutôt libérée vers l'avant. Face à des Messins peu inspirés, Reims dominait territorialement sans toutefois parvenir à trouver le chemin des filets. La faute à un gardien lorrain héroïque sur sa ligne. Par trois fois en effet, Alexandre Oukidja s'interposait devant El Bilal Touré avant la pause et Nathanaël Mbuku après le retour des vestiaires. Boulaye Dia, d'une belle frappe du droit, ne parvenait pas plus à tromper la vigilance du portier messin.

des changements, pas d'effet

Une incapacité à marquer qui laissait des Messins en vie et capables de se projeter en contre. Mais peu inspirés et rarement justes techniquement, les Lorrains offraient à Predrag Rajkovic et sa défense, toujours aussi solide, un après-midi tranquille. A défaut de trouver l'ouverture, c'est donc un jeune de 19 ans, Dion Lopy, qui a brillé sur la pelouse de Delaune. Pas impressionné par sa première titularisation en Ligue 1, le jeune Sénégalais a mêlé aisance technique, sobriété dans ses déplacements et autorité dans ses interventions. Une justesse que n'auront pas trouvé les entrants. Aucun des changements opérés par David Guion n'aura en effet offert la fraîcheur et la percussion espérée. Si ce cinquième match nul consécutif à domicile constitue une performance plus vécue depuis 1978, les Rémois gardent intacte leur ambition d'intégrer le top 10 au classement. En cela, la venue de Marseille vendredi pourrait offrir une belle soirée de gala.

. -

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Metz font match nul 0-0

Arbitre : Jérôme Miguelgorry

: Jérôme Miguelgorry Avertissements - aux Rémois Marshall Munetsi (18e), Ghislain Konan (53e), Thomas Foket (65e) ; au Messin Kiki Kouyaté (81e)

- aux Rémois Marshall Munetsi (18e), Ghislain Konan (53e), Thomas Foket (65e) ; au Messin Kiki Kouyaté (81e) Reims : Rajkovic - Foket, Abdelhamid (cap), Munetsi, Konan - Lopy, Chavalerin, Doumbia (Zeneli, 63e), Mbuku (Cafaro, 63e), Dia (Kutesa, 88e), Touré (Sierhuis, 71e). Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Abdelhamid (cap), Munetsi, Konan - Lopy, Chavalerin, Doumbia (Zeneli, 63e), Mbuku (Cafaro, 63e), Dia (Kutesa, 88e), Touré (Sierhuis, 71e). Entr. : David Guion Metz : Oukidja - Bronn, Centonze, Boye (cap), Delaine (Udol, 61e), Kouyaté, Sarr, Maiga, Boulaya, Leya Iseka (Ambrose, 60e), Dias (Gueye, 60e). Entr. : Frédéric Antonetti

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix