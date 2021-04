Ligue 1 (J33) | Le Stade de Reims reçoit Metz, premier match après l'annonce de la fin de l'ère Guion (15h)

C'est donc le premier match de l'après, l'après ? C'est cette annonce du départ de l'entraîneur du Stade de Reims David Guion, après une séquence peu glorieuse pour le club. Une annonce qui n'en n'a pas été une, juste un article du journal l'Equipe qui a mis au jour les manœuvres menées en coulisses (on y reviendra demain sur le site francebleu.fr) consistant a chercher un entraîneur, lui donner quasiment les clès pour la saison prochaine, avant même d'avoir averti l'entraîneur en place. Oscar Garcia va remplacer David Guion à l'issue de la saison, mais il reste 6 matches à disputer pour essayer d'aller chercher une place dans le top 10, l'objectif que le staff et les joueurs se sont donnés. Cela passe par un bon résultat face à Metz aujourd'hui au Stade Delaune, une équipe messine qui a inscrit 1 point sur 15 possibles lors des 5 derniers matches, mais cette statistique est trompeuse. Metz joue bien, et reste cohérent dans son style de jeu, mais l'équipe a du faire face à pas mal de faits de jeu lors de ses dernières sorties, le tout face à des adversaires du haut de tableau comme Rennes, Monaco et Lille, le leader. Côté rémois, il s'agira d'essayer de retrouver le chemin de la victoire à domicile. Reims ne perd plus à Delaune depuis fin novembre, mais Reims n'y gagne plus depuis fin janvier et cette victoire face à Brest. Pour ce match, David Guion sera privé de Waout Faes et Moreto Cassama, tous les deux suspendus. Boulaye Dia, qui était sorti à la mi-temps à Nice en raison d'une entorse à la cheville, reste incertain pour débuter le match. Aussi, un groupe de 21 joueurs convoqués par David Guion.

