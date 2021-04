Ligue 1 (J33) - Baldé, Chouiar et Ndong incertains pour DFCO - Nice

Plus que cinq journées avant la fin du cauchemar. Le DFCO, dernier de Ligue 1 et sur une série noire de 12 défaites consécutives, reçoit Nice, dimanche 18 avril 2021, au Stade Gaston Gérard. Si la relégation en Ligue 2 peut être actée dés ce weekend - en cas de défaite ou de nul, et d'un meilleur résultat de Nîmes - Dijon aura à cœur de mettre fin à la spirale négative.

Baldé et Chouiar incertains, Ndong de retour du covid

Plusieurs joueurs du DFCO seront absents pour ce match. Glody Ngonda est toujours touché aux adducteurs et a encore au moins une semaine de réathlétisation devant lui.

Mama Baldé, touché aux ischios, est incertain. Un point doit être fait samedi. Idem pour Mounir Chouiar, touché au mollet.

Dider Ndong a été testé positif au Covid-19 il y a 10 jours, à son retour de sélection. Si son test revient négatif en cette fin de semaine, il peut être autorisé à jouer ce weekend. Il risque cependant d'être un peu court physiquement.

Pas de décision pour l'instant au sujet de Moussa Konaté, écarté lors du précédent match, à Monaco, en raison d'un retard. indique le coach David Linarès. Konaté n'est pas le premier à être sanctionné pour cette raison cette saison. "C'est la première année que je vois ça à un tel niveau. J'ai l'impression que pour eux rien n'est grave", déplore Linarès.

