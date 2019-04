Ligue 1 (J33) - Montpellier brille à Strasbourg (3-1)

Comme un symbole. Montpellier s'est imposé avec la manière (3-1) ce samedi soir à Strasbourg, ville où siège le Parlement Européen. Cette même Europe qui tend les bras aux footballeurs pailladins depuis un sacrée moment. Le MHSC confirme après son succès contre Toulouse la semaine dernière. C'est la première fois que les Héraultais signent deux victoires de suite depuis le mois d'octobre. Les signes ne trompent pas, Montpellier est prêt pour ce sprint final.

25 ans d'attente

Grâce à un doublé d'Andy Delort (22e, 86e) et un but de Florent Mollet (28e), Montpellier a brise une nouvelle série noire de son histoire. Le club de la Paillade n'avait plus gagné en Alsace au stade de la Meinau depuis 25 ans.

Delort, monsieur record

L'attaquant montpelliérain a marqué ce samedi soir son 12e et 13e but de la saison avec Montpellier. Andy Delort n'arrête plus d'affoler les compteurs. Ce treizième but signe son record en Ligue 1.

"J'aimerais aller à 15" - Andy Delort

Les réactions sur le match