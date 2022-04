Ligue 1 (J33) : un Yunis Abdelhamid héroïque donne la victoire au Stade de Reims face au LOSC (2-1)

Deux équipes, deux objectifs. Mathématiquement, le Stade de Reims n'est pas encore maintenu, mais difficile de croire que les joueurs rémois rentrent sur la pelouse avec la boule au ventre. Côté lillois, ce match est d'une importance capitale : les places européennes se joueront jusqu'à la toute dernière journée de championnat. Ces deux possibles destins ont permis aux spectateurs présents au stade Auguste Delaune ce mercredi 20 avril de voir un beau spectacle. La première mi-temps est d'une intensité particulière : pas d'occasion franche, mais beaucoup de centres et de combinaisons. Les deux équipes se répondent coup par coup. Un rude combat qui se calme quelques secondes pour laisser Arbër Zeneli tirer un coup-franc qu'il a lui même provoqué sur la droite de la surface lilloise. Son centre est dévié et met le gardien du LOSC, Léo Jardim, dans une fâcheuse posture. Sa faute de main est fatale et Marshall Munetsi qui traînait par là, n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 1 - 0 pour le Stade de Reims, on joue la 32e minute de jeu.

Une deuxième mi-temps pleine de rebondissements

Après la pause, c'est encore Arbër Zeneli qui s'illustre en envoyant un missile sur la transversale lilloise. Pendant une dizaine de minutes, c'est bien le Stade de Reims qui est le mieux sorti des vestiaires. Mais la tendance s'inverse petit à petit et le LOSC commence à être dangereux. Physiquement, les Rémois semblent inférieurs et craquent. Sur une action où les Lillois jouent avec les limites du hors-jeu, Renato Sanches se retrouve plein axe en dehors de la surface marnaise et déclenche une frappe qui trompe la défense et le gardien du Stade de Reims. Une égalisation qui fait mal aux joueurs d'Oscar Garcia qui subissent les assauts répétés de ceux de Jocelyn Gourvennec. Mais la défense rémoise ne rompt pas. Il ne reste plus qu'une dizaine de minutes, le moment choisi par le Stade de Reims pour montrer l'étendue de sa combativité. Les Marnais se montrent dangereux à chacune de leurs incursions dans la moitié de terrain. Le temps additionnel démarre : quatre minutes pour pousser. Yunis Abdelhamid, le capitaine, auteur jusqu'à présent d'un match solide se transforme en deus ex machina. A l'entrée de la surface lilloise, le capitaine récupère le ballon, se retourne et envoie une frappe enroulée qui ne laisse aucune chance à Léo Jardim.

Une victoire à l'arraché, au bout du suspens et des nerfs des acteurs de ce match. Le Stade de Reims s'impose donc 2 buts à 1 face au LOSC. Prochain match contre l'une des équipes les plus en forme de l'Hexagone : l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi à 20 h 45 ce dimanche 24 avril au stade Auguste Delaune.

La feuille de match

A Reims (stade Auguste Delaune), le Stade de Reims s'impose face au LOSC 2-1

Arbitre : Mr Hakim Ben El Hadj

1-0 Buts - Munetsi (32e) et Abdelhamid (92e) pour Reims ; Sanches (57e) pour Lille

- au Rémois Dion Lopy (76e) ; au Lillois Zeki Çelik (89e) Reims : Angers : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi, Flips (Foket, 53e) - Matusiwa, Munetsi (Locko, 71e), Cajuste (Lopy, 66e) - Kebbal (Mbuku, 66e), Zeneli (Touré, 80e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi, Flips (Foket, 53e) - Matusiwa, Munetsi (Locko, 71e), Cajuste (Lopy, 66e) - Kebbal (Mbuku, 66e), Zeneli (Touré, 80e). Entr. : Oscar Garcia Lille : Jardim– Celik, Fonte (cap), André, Bradaric - Onana (Gudmundsson, 87e), Sanches, Bamba, Zhegrova (Lihadji, 81e) - Weah, Gomes (David, 57e). Entr. : Jocelyn Gourvennec

votre homme du match

Les résultats et le classement