Ligue 1 (J34) : Le LOSC n'a pas le droit à l'erreur à Lyon

Le LOSC effectue un déplacement périlleux à Lyon ce dimanche soir à Lyon. Leader avant cette 34ème journée, les lillois savent qu'en cas de défaite ils perdront leur place de leader. Pire encore, ils pourraient être éjectés du podium si Paris et Monaco se sont imposés dans le week-end.

Christophe Galtier s'attend une nouvelle fois à vivre une rencontre durant laquelle l'intensité devrait être proche de celle d'un défi européen. Il sait aussi que son équipe, brillante cette saison à l'extérieur avec 37 points sur un total de 70, n'a pas le droit à l'erreur afin d'éviter de se retrouver en queue du peloton de tête. L'entraîneur lillois devrait pouvoir compter sur Renato Sanches et sur Jonathan David.

L'enjeu

Pour ne pas se retrouver 4ème à 23h, Lille n'a pas le droit de perdre ce soir. A son tour, le LOSC se retrouve sous pression après le succès de Paris (Monaco joue ce dimanche à 17H05). Avant de retrouver Lyon, Lille pourrait donc être 3ème du championnat. En cas de succès olympien, les deux équipes auraient le même nombre de points : 70. Mais Lyon devancerait le LOSC grâce à une meilleure différence de buts.

La déclaration: Des banderoles qui redonnent de l'énergie

Le club a autorisé ses supporters, contraints de suivre les matches à distance, à venir apporter leur soutien aux joueurs lillois, en accrochant leurs banderoles aux grillages à l'entrée du Domaine de Luchin. Une initiative qui n'a pas laissé indifférents les joueurs, à commencer par l'attaquant Jonathan David: "Ces banderoles nous aident, ça nous donne un supplément de motivation. Les supporters ne sont pas présents au stade mais on sait qu'ils sont derrière nous". Le canadien qui comme ses coéquipiers a eu la surprise de recevoir la visite de ses supporters, venus les encourage à l'aéroport de Lesquin, avant de monter dans l'avion direction Lyon.

Une des banderoles à l'entrée de Luchin © Radio France - Charley Sylvain

La stat: Lille ne perd jamais face aux cadors de la L1

3 équipes ont réussi à dominer Lille en ligue un cette saison, Brest Angers et Nîmes, trois formations qui luttent pour le maintien. En revanche le PSG a été tenu en échec dans le nord (0-0) et battu au Parc Des Princes(1-0). Monaco a perdu à Pierre Mauroy (2-1) et a dû partager les points en Principauté (0-0). Lyon de son côté était venu décrocher un match nul (0-0) en terminant le match à 10 contre 11.

Le joueur : Le "fragile" Renato Sanches

Le portugais a fait son retour cette semaine durant les entraînements collectifs. Il avait dû déclarer forfait la semaine dernière dans les heures précédents la rencontre face à Montpellier. Une nouvelle fois victime d'une fragilité musculaire, à la cuisse, le joueur a décidé en accord avec le staff médical de ne prendre aucun risque. Renato Sanches est malheureusement sujet depuis de très longs mois à ce type de fragilité. Il n'a participé qu'à 20 matches de L1 cette saison ne débutant que 36% des rencontres.

Renato Sanches espère briller comme il l'avait fait à Milan en novembre © AFP - Matteo Bazzi

La composition France Bleu Nord : Retour de David dans le Onze?

Christophe Galtier devrait selon nous faire de nouveau confiance à la même défense. Au milieu de terrain, Sanches a été rassurant cette semaine, il pourrait donc reprendre place dans le couloir droit. Devant David devrait retrouver une place de titulaire, associé à Yilmaz :

Maignan - Celik Fonte Botman Reinildo - Sanches André Soumaré Bamba - David Yilmaz