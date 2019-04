Ligue 1 (J34) | Le Stade de Reims à Angers avec l'objectif de rester dans le haut du tableau (15h)

A 5 matches de la fin du championnat, les Rémois (7e) veulent terminer cette saison de la plus belle des manières et rester dans la top 10 du classement. Cela passe par un bon résultat en terres angevines où il n'est jamais simple de s'imposer.

Depuis la fin du mois de janvier et une victoire sur la pelouse de Guingamp, le Stade de Reims n'a plus jamais quitté la première partie du classement de Ligue 1, oscillant entre la 10e et la 5e place. Mieux depuis maintenant 2 mois, Reims n'est jamais redescendu en dessous du 7e rang.

Autant dire qu'à 5 matches de la fin, les Rémois vivraient comme un échec de ne pas rester dans cette partie du classement. On observe que les saisons précédentes, toutes les équipes qui avaient au moins 52 points apparaissaient dans ce haut de tableau. Les Rémois en ont pour l'instant 48 et une victoire lors de ces 5 derniers rendez-vous devrait permettre d'atteindre cet objectif.

Ce qui ne serait pas sans conséquences sur le plan financier puisque finir le plus haut possible permettrai d'obtenir plus de droits télé à la fin de la saison. Pour cela, il va donc falloir bien négocier les derniers rendez-vous face à Angers ce dimanche, puis face à Nîmes à Delaune samedi prochain. Il y aura ensuite deux déplacements consécutifs à Caen et Bordeaux avant de finir en beauté à Delaune face au Champion de France, le Paris Saint-Germain.

Pour ce déplacement à Angers, les Rémois seront privés de leurs deux attaquants Boulaye Dia et Pablo Chavarria qui sont blessés et aussi du capitaine Alaixys Romao qui souffre des cervicales.

Gardiens : Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE.

Edouard MENDY, Nicolas LEMAÎTRE. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET. Milieux : Mathieu CAFARO, Moreto CASSAMA, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Moreto CASSAMA, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Arber ZENELI. Attaquants : Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Johann CARRASSO (hanche), Boulaye DIA (psoas), Ghislain KONAN (dos), Virgile PINSON (épaule), Alaixys ROMAO (cervicalgie), Thomas FONTAINE (choix), Sambou SISSOKO (choix), Nolan MBEMBA (reprise), Pablo CHAVARRIA (reprise).

