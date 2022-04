Ligue 1 (J34) : le Stade de Reims a fini par craquer face à l'OM (0-1)

Le match fut engagé entre Reims et Marseille ce dimanche à l'image de ce duel entre le Rémois Lopy et le Marseillais Peres

L'adage est désormais connu. La décision s'opère souvent dans les dix dernières minutes avec le Stade de Reims. C'était déjà le cas au match aller, à Marseille ou mercredi contre Lille. Ce dimanche soir, il a encore fallu attendre la 83e minute pour voir une équipe prendre le dessus sur l'autre. Et cette fois, les faits ont été défavorables au Stade de Reims. Plutôt cruel après analyse de la physionomie de la partie. Car jusque là, les Rémois avaient parfaitement contenu les assauts phocéens., à l'image d'un Dion Lopy au four et au moulin.

Face à une équipe marseillaise qui avait besoin de points pour conforter sa 2e place, les Rémois ont souvent couru après le ballon. Mais solides dans les duels et bien organisés défensivement, les protégés d'Oscar Garcia ont subi avec une certaine sérénité. Mieux, plusieurs sorties de balle bien réalisées ont offert des situations de contre, finalement mal exploitées. Souvent dans leur camp, les Rémois ont tout de même les occasions pour ouvrir le score. Mais ni Azor Matusiwa, ni Mitchell Van Bergen d'un lob après une erreur de Steve Mandanda, ne trouvaient les filets.

les changements ont fait la différence

Disciplinés derrière, et généreux devant, les Rémois ne cédaient quasiment rien de plus après la pause. Mais les entrées de Dimitri Payet et Gerson accentuaient un peu plus encore la domination visiteuse. Si les deux Olympiens faisaient reculer le bloc rémois, Predrag Rajkovic demeurait vigilant sur les situations où il lui était donné d'intervenir. A s'agacer et à chercher un second souffle, les Marseillais tendaient même le bâton pour se faire battre. Et les entrants Arber Zeneli pour Marshall Munetsi, par deux fois, étaient proches d'en profiter. Mais Steve Mandanda était lui aussi vigilant. Il a fallu une erreur de relance d'Andreaw Gravillon pour décider du sort de la rencontre. Sur le corner qui suivait son erreur, Payet trouvait Gerson dont le passement de jambe pour éliminer Gravillon, enchaîné à la frappe enroulée du droit faisait mouche. Les Rémois ne s'en sont pas remis. Le résultat est cruel, mais pas infamant. Qu'importe, à quatre matchs de la fin, le Stade de Reims aura fait belle figure face à un demi-finaliste européen. L'occasion d'aborder la fin de saison avec sérénité et un brun d'ambition.

. -

A Reims (stade Auguste Delaune), Marseille bat le Stade de Reims 1-0

Arbitre : Mr Jérôme Brisard

: Mr Jérôme Brisard Spectateurs : 20330

: 20330 Mi-temps : 0-0

0-0 Buts - Gerson (80e) pour Marseille

- Gerson (80e) pour Marseille Avertissements - au Rémois Bradley Locko (28e) ; au Marseillais Luan Peres (5e)

- au Rémois Bradley Locko (28e) ; au Marseillais Luan Peres (5e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket (Busi, 79e) - Locko (Munetsi, 46e), Matusiwa (Kebbal, 89e), Lopy - Mbuku (Zeneli, 46e), Van Bergen (Touré, 63e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket (Busi, 79e) - Locko (Munetsi, 46e), Matusiwa (Kebbal, 89e), Lopy - Mbuku (Zeneli, 46e), Van Bergen (Touré, 63e). Entr. : Oscar Garcia Marseille : Mandanda – Kolasinac (Gerson, 46e), Peres, Saliba, Rongier - Gueye, Kamara (Caleta-Car, 79e), Guendouzi - Harit (Payet, 46e), Under (Lirola, 73e), Milik (Dieng, 79e). Entr. : Jorge Sampaoli

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix