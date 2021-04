Ligue 1 (J34) | Le Stade de Reims affronte Marseille dans un match de gala...toujours sans public (21h)

Ce rendez-vous entre Rémois et Marseillais affichent habituellement complet au Stade Delaune, souvent près de 20 000 spectateurs. Mais le huis clos sanitaire va encore s'imposer et Reims va tenter de battre Marseille sans soutien.

En général, les matches face à Marseille sont trés colorés dans les tribunes. Avec un public pas forcement acquis totalement à la cause des Rémois. L'Olympique de Marseille bénéficie d'un soutien populaire qui dépasse les frontières des Bouches du Rhône. Et la venue de l'OM à Delaune permets à ses supporters de venir voir leur club de coeur. Et qui dire de la tribune des visiteurs, souvent archi pleine avec près de 1000 Marseillais en bleu et blanc. Il n'en sera donc rien ce soir à Delaune. Ce match se jouera une nouvelle fois à huis clos, sans ferveur, sans soutien pour le Stade de Reims qui a souvent battu l'OM depuis la remontée du club en Ligue 1 en 2021, mais toujours poussé par son public. Pour ce match, important pour les Marseillais toujours en quête d'une place européenne à l'issue de la saison, l'entraîneur rémois David Guion devra se passer de Mathieu Cafaro et Ghislain Konan, blessés. En revanche, il pourra compter sur Wout Faes et Moreto Cassama qui seront eux de retour de suspension.