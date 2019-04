Ligue 1 (J34) | Le Stade de Reims avance au ralenti après son match nul à Angers (1-1)

Angers, France

Dans la continuité des prestations précédentes, le Stade de Reims a peiné dimanche après-midi au stade Raymond Kopa face à Angers. Des difficultés techniques qu'il ne faut pas enlever à la volonté. Car les intentions avaient le mérite d'exister. Mais privés de ses habituels attaquants et d'Alaixys Romao au milieu, les Rémois ont manqué de repères et de solutions. Seul le jeune Moreto Cassama s'illustrait par sa capacité à récupérer des ballons précieux au milieu. A l'inverse, Tristan Dingomé et Mathieu Cafaro perdaient trop de ballons pour parvenir à trouver Rémi Oudin à la pointe de l'attaque dans une première période insipide où les Angevins n'ont que peu profité des opportunités offertes. Si Edouard Mendy restait vigilant, il lui fallait tout de même compter sur la barre transversale pour repousser un coup-franc angevin.

Le retour des vestiaires est sur le même ton. En difficulté à produire du jeu, les Rémois s'appuient sur une base défensive qui reste solide. Il faut un éclair après l'heure de jeu pour croire à la victoire. Sur une récupération de Baba, Sheyi Ojo lance Arber Zeneli. L'international kosovare s'arrache pour centrer et trouver Mathieu Cafaro au second poteau. Une éclaircie avant de retomber dans la pénombre. A tel point qu'il ne faut pas dix minutes pour qu'Angers égalise, Vincent Manceau profitant des errances de Zeneli pour ajuster Edouard Mendy. Dix minutes emballantes et puis plus rien. Sans gagner depuis cinq matchs, le Stade de Reims retombe dans l'anonymat du milieu de classement.

A Angers (Stade Raymond Kopa), Angers et le Stade de Reims font match nul 1-1

: Butelle - Traoré (cap), Thomas (Pavlovic, 73e), Pellenard, Mangani (Pajot, 68e), Fulgini, Santamaria, Tait, Reine-Adélaïde, Manceau, Bahoken (Kanga, 65e). Entr. : Stéphane Moulin Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid (cap), Engels, Foket – Cassama (Ojo, 59e), Chavalerin, Dingomé, Cafaro (Doumbia, 88e), Zeneli (Disasi, 78e), Oudin. Entr. : David Guion

