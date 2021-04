Ligue 1 (J34) - Le DFCO retrouve des forces pour le déplacement à Rennes

Une semaine après la victoire 2-0 contre Nice, le DFCO a l'occasion d'enchaîner en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, dimanche 25 avril 2021 (15h). C'est la 34e journée de Ligue 1, et une nouvelle chance pour repousser encore un peu l'échéance de la relégation en Ligue 2, qui semble inéluctable tant l'écart de points est grand avec le barragiste.

Plusieurs retours

Le DFCO sera quasiment au complet pour ce déplacement en Bretagne. Le latéral gauche Glody Ngonda, absent depuis plusieurs semaines, sera forfait. Il va pouvoir reprendre normalement l'entraînement mardi prochain.

Sacha Boey, qui ressent une tension aux adducteurs, ne peut de toute façon pas jouer puisqu'il est prêté par le Stade Rennais, en vertu d'un accord passé entre les deux clubs.

Didier Ndong va faire son retour. Mama Baldé (ischios) et Mounir Chouiar (mollet), absents la semaine dernière face à Nice, se sont également entraînés normalement cette semaine. L'attaquant Moussa Konaté, écarté depuis deux matchs (pour un retard à l'entraînement avant le déplacement à Monaco), s'est également entraîné avec l'équipe.

Des Rennais plutôt en forme

La semaine dernière, le Stade Rennais s'est imposé 3-0 sur la pelouse d'Angers. Les Bretons restent sur cinq matchs sans défaite - quatre victoires et un nul. L'équipe est toujours en course pour accrocher une place qualificative pour une Coupe d'Europe en fin de saison. "Ils sont revenus avec de bonnes intentions après un petit trou d'air. Ils ont beaucoup de qualités, on connaît les joueurs, indique le milieu de terrain Jordan Marié. On s'attend à souffrir, à avoir très peu le ballon". "Ils ont retrouvé un certain état d'esprit avec l'arrivée de Bruno Génésio. Ils ont trouvé cette dynamique", abonde l'entraîneur David Linarès.

La 34e journée de L1 en un coup d'oeil