Ligue 1 (J34) : sans Kakuta, Lens veut reprendre sa 5ème place face à Nïmes

Avec 11 buts depuis le début de la saison de Ligue 1, il est le meilleur buteur du Racing Club de Lens. Mais Gaël Kakuta ne sera pas sur le terrain ce samedi à 15 heures contre Nîmes. Le milieu de terrain lensois a contracté le Covid-19 cette semaine. Il est à l'isolement. Mais dans l'autre sens, Franck Haise pourra compter sur les retours après Covid de trois joueurs titulaires, Seko Fofana, Jonathan Gradit et Facundo Médina, même si le défenseur argentin, pas pleinement remis, devrait débuter le match sur le banc.

Côté infirmerie, Florian Sotoca (cheville), Clément Michelin (blessure musculaire) et Cheikh Doucouré (adducteurs) sont blessés, tout comme le jeune Adrien Louveau, entré en jeu pour la première fois la semaine dernière à Brest et qui s'est blessé au genou, entraînant la fin de sa saison.

Au rayon absences, Steven Fortes et Simon Banza, exclus après des doubles cartons jaunes le week-end dernier contre Brest, sont suspendus.

L'enjeu : reprendre la cinquième place

Après la victoire de l'Olympique de Marseille ce vendredi soir contre Reims (3-1), les Lensois sont redescendus à la 6ème place du classement de Ligue 1. En cas de match nul ou de défaite contre Nîmes et d'un résultat favorable de Rennes, qui reçoit en même temps Dijon, les Artésiens pourrait même redescendre à la 7ème place. Une victoire est donc impérative, d'autant plus que le PSG et Lille, en tête de la Ligue 1, se dressent face aux Lensois pour les deux prochaines journées. Finir 5ème en fin de saison, c'est se qualifier pour la nouvelle coupe d'Europe, la Conference League. A noter que le RC Lens est toujours invaincu depuis 13 matchs.

La décla' : Franck Haise ne veux pas se préoccuper des absences

Une infirmerie bien remplie, des suspendus et Gaël Kakuta blessé, voilà qui pourrait fortement donner des maux de tête à Franck Haise. Mais l'entraîneur lensois va jouer ce match contre Nîmes "pour gagner". "Je m'occupe des joueurs qui seront en mesure de jouer, je ne me préoccupe pas des absences", a déclaré Franck Haise vendredi en conférence de presse. "Je sais que les joueurs vont donner le maximum. Après est-ce que l'on aura assez pour bouger cette équipe de Nîmes ? Je l'espère mais je ne me dis pas avant "c'est vrai qu'on est amoindri, on verra bien". Non, on va tout faire pour gagner."

Franck Haise reste confiant pour gagner Copier

Le joueur à suivre : David Pereira Da Costa

En l'absence de Gaël Kakuta, touché par le Covid-19, c'est David Pereira Da Costa, 20 ans en janvier, qui devrait débuter la rencontre au poste de numéro 10. Une première pour le jeune lensois en L1. En début de la saison, il évoluait encore avec la réserve, dans le championnat de National 2. Mais très rapidement, il est intégré au groupe de Franck Haise, avec les pros. Groupe qu'il ne quittera plus. Il entre pour la première fois en jeu lors du match nul 4-4 contre Reims en novembre. Quatre fois sorti du banc jusqu'à ce dimanche, il a même marqué en toute fin de match lors du succès 3-2 contre Saint Etienne le 3 mars dernier.

La confiance de Franck Haise envers David Pereira Da Costa Copier

Franco-portugais, il quitte le Portugal à l'âge de 9 ans pour rejoindre son père dans le Nord. Ce fan de Lionel Messi, ancien capitaine des U19 lensois, à toute la confiance de son entraîneur : "Je n'ai aucun souci avec le fait de le titulariser", disait Franck Haise ce vendredi en conférence de presse.

La stat' : chez les Sang et or, tout le monde (ou presque) marque

Sur les 10 derniers matchs de championnat, 10 joueurs lensois différents ont inscrit un but : Kalimuendo et Clauss (3 buts); Kakuta, Fofana et Sotoca (2 buts); Jean, Haïdara, Cahuzac, Da Costa et Banza. Une donnée intéressante alors que le RC Lens est privé de ces deux meilleurs buteurs de la saison, Gaël Kakuta et Florian Sotoca, auteurs de 19 des 52 buts artésiens cette saison. Face à l'avant dernière défense avec 60 buts encaissés (seul Lorient fait pire avec 61), le sens du but de l'effectif Sang et or sera donc requis. Entré en jeu dimanche dernier contre Brest, Ignatius Ganago (5 buts cette saison) devrait être de retour dans le 11 titulaire de Franck Haise.

La compo France Bleu Nord

(3-4-1-2) Leca - Gradit, Bade, Haïdara - Clauss, Fofana, Cahuzac, Sylla - Pereira Da Costa - Jean Ganago.