Ligue 1 (J35) Caen - Marseille 1-5

Le Stade Malherbe de Caen s'incline 5-1 contre Marseille pour la 35e journée du championnat de France de Ligue 1. Un résultat qui enfonce les Caennais de la zone rouge à trois journée de la fin du championnat.

Un stade plein mais pas de miracle pour le Stade Malherbe ce dimanche face à l'Olympique de Marseille. Les hommes de Patrice Garande ont sombré contre un candidat à l'Europe. Défaite 5-1 ! L'OM s'est très vite assuré deux buts d'avance en quatre minutes (Thauvin 2e, Lopez 4e) mais les Caennais ont pu rapidement se redonner de l'espoir avec un but de Santini (8e) sur une magnifique ouverture de Yann Karamoh. Les Marseillais se sont redonnés une marge de sécurité avec une nouveau but de Maxime Lopez (26e). Les Caennais ont manqué plusieurs grosses occasions en fin de première mi-temps puis au retour des vestiaires. Sans parvenir à scorer soit par maladresse (Rodelin 35e, Yahia 45e) soit à cause d'un solide Yohan Pelé contre Karamoh (56e). Faute de réussir à se relancer, les Caennais ont été punis sur des contres attaques marseillaises avec deux nouveaux buts de Florian Thauvin (62', 90+3). Une sévère correction !

Les réactions à venir

Rudi Garcia : On a démarré fort et c'est ce qui fallait contre Caen. On a profité de Gomis en point de fixation, ce qui a ouvert des espaces pour ses partenaires.

Jordan Adéoti : Tu prends 5-1 contre Marseille sans être catastrophique pour autant ! 3-1 pour eux à la mi-temps c'était sévère. On s'est livré en seconde mi-temps et on s'est pris des contres de 50 mètres. On doit être plus tueurs devant. Mais on n'a pas été ridicules et si on garde cet état d'esprit on doit faire quelque chose à Toulouse.

Emmanuel Imorou : Il reste trois matchs à jouer dont deux contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer, il faut garder espoir. Ce soir on s'est battu et on n'est resté solidaires malgré les deux premiers buts rapides.

Patrice Garande : On prend encore des buts qu'on ne doit pas prendre. Sur le premier un dégagement dans l'axe alors que si le ballon est envoyé dans les tribunes il n'y a pas but. Et techniquement il y a trop de déchets. Mais ce soir il y avait de l'envie et le public est resté avec nous. Moi, sur ce que j'ai vu ce soir, je dis que le Stade Malherbe va rester en L1 ! Après il va falloir trouver de nouvelles énergies : Nico Seube, Jordan Adéoti et Manu Imorou ont été touchés ce soir. Mais Fred Guilbert pourrait revenir plus vite que prévu, peut-être contre Rennes.