Ligue 1 (J35) : La pêche fructueuse pour le Stade de Reims face aux Merlus de Lorient (1-2)

La joie des buteurs El Bilal Touré et Arber Zeneli en compagnie d'Ilan Kebbal

S'il est effectivement officiel mathématiquement, il serait indécent de parler de maintien ce dimanche à l'issue du déplacement rémois à Lorient. Plus que cela, les protégés d'Oscar Garcia étaient surtout allés en Bretagne pour s'offrir une dynamique positive propre à grappiller une place au classement et imaginer une dynamique sur laquelle le club compte surfer pour lancer la prochaine saison. La mission est accomplie. Face à des Lorientais qui, eux, jouent encore à se faire peur, les Rémois avaient décidé de mettre la pression d'entrée sur leur hôte du jour. Mais les sautes de concentration offrait un déchet technique qui empêchait toute action de se développer durant quinze minutes.

La première action est la bonne. Limpide. Sur une récupération en défense, un long ballon, dévié par Azor Matusiwa permet à El Bilal Touré de partir dans la profondeur. Altruiste, le Rémois pourtant en quête de buts et de confiance, trouve parfaitement Arber Zeneli dans la surface. Le Kosovar ne se fait pas prier pour convertir l'offrande. En tête au tableau des scores, le Stade de Reims subit alors la réaction lorientaise. Si l'activité d'Armand Laurienté n'était pas efficace, une fulgurance de Terence Moffi, transperçant toute la défense après la demi-heure de jeu, ramenait les deux équipes à égalité.

Faes patron, Touré en vue

L'égalisation lorientaise revigorait des Bretons en quête de points pour le maintien. En difficulté, les Rémois perdaient alors de nombreux ballons évitables. Mais la solidité et la hargne de Wout Faes, bien accompagné par Yunis Abdelhamid, freinaient les ardeurs locales. Surtout, il fallait un très grand Predrag Rajkovic, pour qu'à plusieurs reprises, les offensives morbihanaises soient repoussées. Comme souvent cette saison, le coaching d'Oscar Garcia est alors décisif. A peine entré en jeu, le jeune Kamory Doumbia prenait la profondeur côté droit. Sa vitesse lui permettait de centrer pour Touré dont la reprise faisait mouche. Dès lors, les Lorientais devenaient plus nerveux. Sérieux et disciplinés, ils résistaient aux ultimes tentatives lorientaises autour d'un Rajkovic décidément décisif. Voilà un dixième succès joliment acquis, à confirmer dès dimanche prochain, lors de la réception de Lens.

A Lorient (stade du Moustoir), le Stade de Reims bat Lorient 2-1

Arbitre : Mr Pierre Gaillouste

Buts - Zeneli (17e), Touré (59e) pour Reims ; Moffi (32e)

Avertissements - aux Lorientais Thomas Monconduit (22e) et Laurent Abergel (74e) ; au Rémois Kamory Doumbia (57e)

Lorient : Dreyer - Le Goff, Petrot (Morel, 84e), Laporte, Mendes - Abergel (Lemoine, 83e), Innocent (68e), Monconduit (Diarra, 68e) - Laurienté, Le Fée, Moffi (Soumano, 84e). Entr. : Christophe Pélissier

Reims : Rajkovic – Locko (Busi, 64e), Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket - Matusiwa, Lopy - Kebbal (K. Doumbia, 54e), Zeneli (Mbuku, 64e), Touré (Koeberlé, 90e). Entr. : Oscar Garcia

