Ligue 1 (J35) | Le Stade de Reims à Nîmes comme un arbitre pour le maintien (15h)

Une nouvelle fois, le Stade de Reims aura une vraie occasion de basculer dans la première partie du classement de Ligue 1. Même si cette perspective sera aussi conditionnée au résultat de Dijon à Metz, les Rémois se retrouvent encore dans cette situation. Comme à Nice il y a 3 semaines, ou face à Metz et même face à Marseille. Mais s'accrocher à un objectif non négligeable mais pas vraiment représentatif n'est pas simple pour cette équipe rémoise, entre une fin de saison bousculée par l'annonce du départ de l'entraîneur David Guion, et les intérets individuels. C'est le lot des équipes situées dans ce que l'on appelle le "ventre mou" du championnat, cette partie de tableau où il n'arrivera plus rien à l'équipe. David Guion a beau dire qu'il souhaite des joueurs professionnels, concentrés jusqu'au bout, il sait très bien que dans les faits, les choses sont beaucoup plus difficiles. Reims va ensuite jouer Monaco et Paris qui eux se battront pour le titre, et il en sera de même pour ce qui est de l'enjeu limité pour les Rémois, avec cette différence de taille, le prestige des deux adversaires, contre lesquels il est toujours intéressant de se montrer. Ce dimanche, à Nîmes, ce ne sera pas le même prestige. Le Nîmes Olympique joue pour sa survie en Ligue 1. A quatre matches de la fin du championnat, avant d'affronter Lyon et Rennes, les Nîmois n'ont pas le choix. Tout autre résultat qu'une victoire les condamneraient à coup sûr vers une descente en Ligue 2. C'est donc face à un adversaire déterminée dans une rencontre qui s'annonce engagée, que les Rémois vont devoir jouer les arbitres et pourquoi pas s'offrir cette place dans le Top 10. Pour cette rencontre, l'entraîneur David Guion sera privé de Ghsilain Konan et Wout Faes, suspendus. Moussa Doumbia est lui blessé.

